Spezia, Reca vede l'obiettivo: "Salvezza vicina, a Empoli possiamo vincere"

di Redazione

L'obiettivo è vicino. Il clan dello Spezia lo avverte. Cresce la fiducia, anche se la parola d'ordine è non mollare. Proprio adesso. Arkadiusz Reca la vede così: “La salvezza è vicina, ma ci aspettano ancora partite difficili contro grandi squadre. La permanenza in Serie A sarà una conquista straordinaria. La vittoria contro il Venezia ci ha trasmesso felicità, carica e entusiasmo. A Empoli abbiamo la possibilità di vincere e andare ulteriormente avanti in classifica“.

Per lui una stagione importante anche per altri motivi. “Il ritorno in Nazionale e la qualificazione ai Mondiali mi hanno trasmesso tanta forza. Sono accresciute in me sicurezza e fiducia che ho cercato di trasmettere ai miei compagni aquilotti. Al mio ritorno a Spezia mi sono allenato solo due giorni con la squadra. Nel corso della gara contro il Venezia ho retto bene, salvo poi calare un po’ alla distanza per la stanchezza“.