Spezia, Nikolau: "Salvezza? Vinciamone ancora due. O tre"

di Redazione

"Qui c'è tutto per raggiungere l'obiettivo, ma è presto per considerarci al sicuro. Sono contento della scelta che ho fatto, un giorno mi piacerebbe giocare di nuovo la Champions"

"Spezia è stata una scelta importante, qualcosa che sentivo dentro e che mi ha permesso di poter fare una A diversa da quella che aveva giocato ad Empoli, quando arrivai a gennaio 2019. Per crescere devi essere in posti dove puoi lavorare con serenità, e quest’anno, pur tra mille iniziali difficoltà, così è stato".

Dimitrios Nikolaou, tra i protagonisti della stagione dello Spezia, spiega così le ragioni di un traguardo che si vede sempre più vicino: "Salvezza? Mister, gruppo, stadio, c'è tutto per raggiungere l'obiettivo. Ma non parliamo ancora di traguardo raggiunto. Mancano 7 partite, per essere tranquilli io vorrei vincerne almeno due-tre. Pronto per una grande? Mi piacerebbe tornare a giocare quella Champions che ho fatto con l’Olympiacos. Se qualche società mi cercherà e lo Spezia vorrà cedermi vedremo. Ora testa alla sfida con l’Empoli di sabato, poi vedremo come crescere ancora"