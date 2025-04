Spezia-Salernitana, numeri da record in Curva Ferrovia: polverizzati tutti i biglietti disponibili

È stato un autentico assalto ai biglietti per la Curva Ferrovia: in vista della sfida di giovedì 1° maggio tra Spezia e Salernitana, i 4250 tagliandi disponibili sono andati esauriti in tempi record. L’attesa per il match si tradurrà in una cornice di pubblico ancora più imponente, grazie all’ampliamento della capienza già predisposto.



Ampliamento capienza – L’incremento di 236 posti nel settore di casa era stato inizialmente pensato per la gara contro il Cosenza, programmata per Pasquetta. Tuttavia, il rinvio dell’incontro al 13 maggio, deciso dopo la morte di Papa Francesco, ha reso Spezia-Salernitana la prima occasione utile per sfruttare i nuovi spazi sugli spalti.



Presenze record – Con la nuova configurazione, l’Alberto Picco potrà ospitare circa 12mila spettatori, superando i 10.880 che avevano assistito al derby contro il Pisa. Un traguardo significativo che testimonia l'entusiasmo crescente intorno alla squadra in questa fase decisiva del campionato.



Tifosi ospiti – A differenza di quanto avvenuto lo scorso 9 marzo, quando l’accesso era stato vietato ai tifosi nerazzurri privi di tessera, i supporter della Salernitana potranno entrare liberamente. Una decisione che contribuirà ulteriormente a riempire gli spalti e ad aumentare il clima di festa.

