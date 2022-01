Spezia, Reca regolarmente in gruppo: con la Sampdoria ci sarà

di Maria Grazia Barile

La fortissima contusione alla spalla rimediata dal terzino polacco contro il Milan aveva preoccupato Thiago Motta ma il giocatore ha recuperato in fretta

Reca regolarmente in gruppo in vista della gara casalinga con la Sampdoria di domenica prossima. La fortissima contusione alla spalla rimediata dal terzino polacco, uscito in anticipo nella partita contro il Milan, aveva preoccupato Thiago Motta ma il giocatore ha recuperato in fretta.

A tre giorni dal match del Picco, ha lavorato a Follo con i compagni e la sua presenza contro la Sampdoria non sembra in discussione.

(foto tratta dal sito ufficiale Spezia calcio)