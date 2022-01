Spezia, Gyasi: "Vincere col Milan vale doppio: ora godiamo"

di Edoardo Cozza

L'attaccante segna il gol decisivo al 95' finalizzando un contropiede al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena improvvisi

Lo Spezia è ammazza-grandi: dopo aver vinto a Napoli, la squadra di Thiago Motta fa il bis al Meazza contro il Milan al termine di una partita ricca di colpi di scena con il giallo del gol non assegnato a Messias per un frettoloso fischio dell'arbitro Serra che non concede il vantaggio per un fallo su Rebic e la stoccata decisiva di Gyasi che finalizza un contropiede orchestrato da Kovalenko.

Proprio l'attaccante autorete del gol decisivo ha rilasciato l'intervista del dopo-gara a Dazn: "Sembra un sogno venire qui e fare questa partita. Ci meritiamo la vittoria e ringraziamo i tifosi che ci stanno sempre vicini. Siamo un grande gruppo, se ci metti dedizione e impegno puoi vivere questi sogni. Il Milan è una grandissima squadra, vincere qui vale doppio e ce lo godiamo. Il girone di ritorno è un campionato a parte, ogni partita è come una finale e noi dobbiamo continuare cosi".