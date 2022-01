Spezia, mister Pioli avverte i suoi: "I ragazzi di Motta sono in grande forma, gara difficile"

di Redazione

Il tecnico rossonero chiede ai suoi un cambio di mentalità e di approccio alla gara rispetto a quanto dimostrato in campo in Coppa Italia contro il Genoa

Posticipo di campionato per lo Spezia che domani sera, lunedì 17 gennaio ndr, alle 18:30, affronterà in trasferta il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, commentando anche il periodo positivo degli aquilotti. "Dovremo giocare da squadra, nelle ultime due trasferte non hanno subito gol e hanno vinto. Dobbiamo stare attenti e avere le idee chiare".

Il tecnico rossonero chiede ai suoi di cambiare approccio, rispetto a quanto hanno dimostrato in campo in Coppa Italia contro il Genoa: "Abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo intelligente e responsabile, che capisce gli errori fatti. Arriviamo da un approccio non positivo contro il Genoa e dobbiamo cambiare. Sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani".