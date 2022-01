Spezia, petizione dei tifosi contro il blocco del mercato

di Maria Grazia Barile

Il sindaco Pierluigi Peracchini supporta l'appello e si fa interlocutore

Petizione dei tifosi spezzini contro il blocco del mercato di gennaio, lanciata su change.org "No al blocco mercato imposto dalla Fifa. Una sentenza ingiusta con una pena spropositata anche in virtù del totale cambio societario. La città di La Spezia nella sua componente sportiva chiede una forte riduzione della pena comminata indicando nel sindaco della città l’interlocutore per promuovere il nostro disappunto".

Appello raccolto da Pierluigi Peracchini.

La decisione della FIFA è scaturita in seguito alle violazioni nel tesseramento di minorenni provenienti da paesi africani. Lo Spezia però, spera di poter avere una riduzione della pena, considerando che i fatti e le azioni sono riconducibili alla vecchia proprietà.