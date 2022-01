Spezia, buona la prima per Ebrima Colley con il Gambia in Coppa d'Africa

di Maria Grazia Barile

Battuta la Mauritania, l'attaccante degli aquilotti è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Titolare anche il difensore della Sampdoria Omar Colley

Il Gambia ha battuto 1-0 la Mauritania nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa 2022. Ebrima Colley è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, e il gol di Jallow ha permesso al Gambia di conquistare la prima storica vittoria nella competizione africana e di portare a casa tre punti importantissimi in ottica ottavi di finale.

Ora la prossima sfida per i ragazzi di Saintfiet in programma domenica 16 gennaio alle 14 quando la nazionale dell’attaccante aquilotto sfiderà il Mali al Limbe Stadium.

Titolare con la Mauritania anche il difensore della Sampdoria Omar Colley.

(foto tratta dal sito ufficiale Spezia calcio)