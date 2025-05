Spezia, reazione tardiva al Picco: la Cremonese vince 3-2 nonostante l'inferiorità numerica

Lo Spezia incassa tre gol nel primo tempo, fallisce l’approccio alla gara e si sveglia troppo tardi. La reazione nella ripresa, con due reti e un uomo in più per oltre mezz’ora, non basta a evitare la sconfitta casalinga contro una Cremonese concreta e più lucida nei momenti chiave. Al Picco finisce 3-2 per la squadra di Stroppa, espulso insieme a Bianchetti nel secondo tempo.

Formazione e avvio – Dopo il ko contro la Reggiana, D’Angelo cambia diversi uomini: davanti a Gori agiscono Wisniewski, Hristov e Mateju; sulle fasce Vignali e Aurelio, in mezzo Cassata, Nagy e Salvatore Esposito. In attacco confermati Pio Esposito e Di Serio. L’approccio è positivo: lo Spezia sfiora il vantaggio con due tentativi di testa di Pio Esposito nei primi minuti, ma senza trovare la porta.

Gol annullato e sorpasso ospite – Al 5’ il vantaggio spezzino viene annullato per un fallo in attacco di Di Serio. Sul ribaltamento di fronte, la Cremonese passa: Barbieri trova l’angolo con una girata precisa. Al 13’ il raddoppio, firmato da Azzi con un sinistro che sbatte sul palo prima di entrare. La reazione spezzina è debole: Vignali ci prova di testa, ma la palla è facile preda di Fulignati. Al 43’, l’errore in uscita di Gori spalanca la porta a Vandeputte per lo 0-3.

Ripresa nervosa – L’infortunio di Esposito costringe D’Angelo a inserire Candelari. Nuovo gol annullato a Pio Esposito per fuorigioco, poi è la Cremonese a mancare il poker con Johnsen. Al 60’ Bianchetti si prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Stroppa protesta e viene espulso. D’Angelo inserisce Lapadula e Kouda, poi anche Colak e Falcinelli per dare peso offensivo alla squadra.

Tentata rimonta – Il primo squillo arriva al 69’: cross di Candelari e colpo di testa vincente di Pio Esposito, 1-3. Due minuti dopo, rigore per lo Spezia per fallo in area: Lapadula non sbaglia e fa 2-3. I bianchi spingono, Fulignati salva su Candelari e Kouda manca il bersaglio dopo un’iniziativa di Falcinelli. Nonostante l’assalto finale, il risultato non cambia.

Verso martedì – Lo Spezia tornerà in campo martedì nel recupero contro il Cosenza, rinviato per la scomparsa del Papa. Una sfida che ora assume grande peso in classifica per blindare il terzo posto in ottica play off.

