Spezia, Platek: "Un nuovo sponsor per tenere la squadra in A 10 anni"

di Redazione

Accordo con Distretti Ecologici fino al 2024. "Pensiamo al lungo periodo, ma battere il Cagliari è stato importantissimo dopo quattro sconfitte consecutive"

Lo Spezia ha presentato il nuovo accordo di sponsorizzazione con Distretti Ecologici, che sarà il main sponsor fino al 2024. Philip Platek ammette; “Siamo soddisfatti di aver firmato questo accordo a lungo termine. Viste le attività che l’azienda porta avanti mel campo dell'economia sostenibile, credo sia molto importante averlo fatto, non soltanto per lo Spezia calcio ma anche per questa bellissima città e i suoi dintorni”.

Ai nuovi partner Platek ha presentato i suoi obiettivi. “Dobbiamo lavorare per tenere lo Spezia in serie A per i prossimi dieci anni. Tutto quello che pensiamo lo facciamo per il lungo periodo”. Battere il Cagliari è stato fondamentale per inseguire l’obiettivo in questa stagione: “Era una partita importante dopo quattro sconfitte consecutive dove peraltro avremo meritato qualche punto in piu. La squadra ha giocato bene, il mister l’ha preparata benissimo. Aver vinto uno scontro diretto è molto importante ma c’è ancora tanto da fare”.