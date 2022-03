Spezia-Cagliari 2-0, sprint verso la salvezza: ci pensano Erlic e Manaj

di Marco Innocenti

Nel primo tempo la squadra di Thiago Motta fallisce un rigore con Verde poi, nella ripresa, arrivano i goal e tre punti fondamentali per le Aquile

90'+6: Finisce qui. Lo Spezia sprinta verso la salvezza

90': Ci saranno 6' di recupero

82': Fuori Bastoni e dentro Hristov

79': Colpo di testa di Altare, Provedel para senza troppi problemi

73': Raddoppio dello Spezia con il diagonale di Manaj che batte Cragno

67': Cambia lo Spezia: Manaj e Kovalenko per Verde e Agudelo

60': Ancora Verde da calcio d'angolo, ancora Cragno respinge

54': Vantaggio dello Spezia con Erlic! Angolo e palla che filtra, Erlic può arrivare a due passi da Cragno e trovare il tap-in decisivo

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45'+4: Finisce qui il primo tempo

45'+2: Giallo per Joao Pedro

38': Occasione per Agudelo, ben servito da Gyasi, tiro di mancino ma Cragno vola e smanaccia sul primo palo

32': Contatto in area del Cagliari con Erlic che finisce a terra sul contrasto con Dalbert a gamba molto alta. Orsato indica il dischetto, rigore per lo Spezia. L'arbitro va anche a rivederla al monitor per valutare se Erlic alza troppo la gamba ma conferma la sua prima decisione. Calcia Verde ma Cragno para. Rigore calciato male però dal giocatore dello Spezia

29': Pavoletti sbraccia troppo e viene ammonito

26': Ci prova direttamente dalla bandierina Daniele Verde, Cragno la va a togliere dall'incrocio

19': Grassi prova il tiro a giro ma la palla sfila sul fondo, lontana dai pali della porta di Provedel

8': Cross dalla destra, Dalbert cerca l'anticipo su Amian ma la palla sbatte sulle gambe del difensore aquilotto e diventa innocua per Provedel

1': Si parte. Il primo pallone è del Cagliari

PRIMO TEMPO:

Lo Spezia di Thiago Motta prova a rialzare la testa dopo 4 sconfitte consecutive. Le ultime, contro Roma e Juventus, hanno senza dubbio dato la sensazione che la squadra ci sia, ma ora servono i punti e servono subito. Provvidenziale, quindi, la sfida del Picco contro il Cagliari, un vero e proprio spareggio fra due squadre che vogliono risalire la classifica e allontanarsi dalla zona caldissima.

Bellissima iniziativa da parte di Spezia e Cagliari che hanno concordato che la metà dell'incasso della gara (che lo ricordiamo vede la capienza ridotta al 75% per le norme covid) sarà destinato a Save The Children per azioni umanitarie verso i bimbi dell'Ucraina. Il restante 25% dei biglietti è stato acquistabile in modalità virtuale, destinando l'intero incasso di questa modalità ad azioni benefiche.

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Kiwior, Bastoni, Verde, Maggiore, Gyasi, Agudelo. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bourabia, Kovalenko, Manaj, Hristov, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola

CAGLIARI: Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Deiola, Baselli, Grassi, Dalbert, Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Marin, Keita, Pereiro, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Obert, Carboni.

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio (Ass. Prenna e Dei Giudici - IV: Gariglio - Var: Irrati - Avar: Zufferli)