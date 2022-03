Spezia, a fare la differenza è la convinzione: la salvezza passa dalla testa

di Marco Innocenti

La vittoria contro il Cagliari ha cancellato la striscia negativa di 4 ko di fila e ridato ossigeno a tutto l'ambiente

Quattro ko di fila, una classifica che iniziava a far davvero paura, una sfida contro il Cagliari che aveva il sapore dello spareggio e, come se non bastasse, un calcio di rigore fallito. Lo Spezia che sabato pomeriggio rientrava negli spogliatoi del Picco, alla fine del primo tempo contro i sardi, correva il serio rischio di crollare sotto il peso della pressione, vedendosi magari sfuggire di mano la partita nella ripresa. E invece, ecco lo scatto che magari non ti aspetti, soprattutto nella testa: uno-due con Erlic e Manaj e tre punti messi in ghiacciaia con pieno merito.

29 punti dopo 29 gare, +7 sulla zona retrocessione a 9 gare dalla fine del campionato, anche se il Venezia ha ben due gare da recuperare. Le prestazioni degli aquilotti però danno fiducia a tutto l'ambiente. Venerdì lo Spezia sarà di scena a Sassuolo alle 18,45 per provare ad allungare ancora su chi insegue: il Genoa ospita il Torino, il Cagliari riceve il Milan capolista e il Venezia se la vedrà al Penzo con la Sampdoria, mentre l'Udinese (che ad oggi è solo un punto avanti) andrà a Napoli. Ci sarebbero tutti gli ingredienti per sperare, insomma, a patto che lo Spezia sia quello convinto e convincente visto sabato pomeriggio al Picco.