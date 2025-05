Spezia, non basta il gol di Lapadula: al Mapei Stadium la Reggiana vince 2-1

Lo Spezia esce sconfitto dal Mapei Stadium nell’ultima trasferta di campionato: la Reggiana vince 2-1 in rimonta. I bianconeri passano in vantaggio con Lapadula, poi subiscono i gol dei padroni di casa con Portanova e Gondo.

Formazione – Contro i granata, Luca D’Angelo effettua alcune variazioni rispetto all’undici visto contro la Salernitana. In difesa c’è Aurelio al posto di Bertola, fermatosi nel riscaldamento, mentre Mateju parte dalla panchina. A centrocampo, confermato Salvatore Esposito, con Nagy e Cassata in mezzo e Elia e Vignali sulle corsie laterali. Davanti si rivede la coppia Lapadula–Pio Esposito.

Primo tempo – Lo Spezia inizia con autorità e prende in mano il controllo del gioco. Al 15’ arriva il meritato vantaggio: calcio d’angolo, mischia in area e zampata vincente di Lapadula, al terzo centro stagionale. I bianconeri contengono bene le avanzate della Reggiana, salvandosi grazie a un provvidenziale intervento di Hristov e a una buona gestione difensiva. Nel finale di tempo però arriva il pareggio: al 41’ Portanova colpisce di testa, Gori tocca ma il pallone ha già oltrepassato la linea. È 1-1 all’intervallo.

Rete decisiva – In avvio di ripresa lo Spezia va vicino al nuovo vantaggio con Nagy, che sfiora il palo. Ma è la Reggiana a colpire: al 51’, Gondo finalizza un contropiede con un cucchiaio preciso su assist di Libutti. D’Angelo corre ai ripari inserendo Mateju e Kouda, poi Colak e Candelari. La squadra ligure resta viva e costruisce diverse occasioni da palla inattiva, senza però trovare il guizzo.

Finale acceso – Nel finale entra anche Di Serio, mentre la Reggiana sfiora il tris in contropiede. Lo Spezia ci crede fino all’ultimo e all’interno dei cinque minuti di recupero sfiora il pareggio con Pio Esposito: da pochi passi, però, l’attaccante non riesce a trovare la porta. Al triplice fischio è 2-1 per i padroni di casa. Venerdì la penultima gara di campionato contro la Cremonese: appuntamento allo stadio Picco alle 20.30.

