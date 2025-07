Spezia, Hristov parla da leader: “Essere capitano è una responsabilità, voglio trasmettere la voglia di non mollare mai”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Essere capitano dello Spezia è per me un motivo d’orgoglio e una grande responsabilità. Cerco sempre di dare il massimo all’interno del gruppo e di trasmettere ai compagni la voglia di non mollare mai, soprattutto nei momenti più difficili”. Così Petko Hristov ha aperto il suo intervento dal ritiro estivo della squadra aquilotta, in corso a Santa Cristina in Val Gardena, dove lo Spezia ha ripreso la preparazione in vista del nuovo campionato di Serie B.

Ritiro estivo – Dopo una lunga pausa estiva, il gruppo è tornato al lavoro con spirito positivo e motivazione: “Ci siamo ritrovati con il sorriso e abbiamo iniziato subito a lavorare sodo. L’obiettivo è quello di fare un grande campionato, ma serviranno umiltà e la consapevolezza che ogni partita va affrontata singolarmente”, ha spiegato il capitano.

Obiettivi – L’impostazione difensiva sarà ancora uno dei punti di forza della squadra. Lo Spezia ha chiuso la scorsa stagione con una delle retroguardie meno battute del torneo e Hristov ha sottolineato l’importanza del lavoro collettivo: “Se subiamo pochi gol è merito dell’intera squadra, non solo dei difensori. Anche quest’anno vogliamo dimostrare di essere tra i migliori e per farlo dovremo evitare di subire reti con regolarità”.

Nuovi arrivi – Il gruppo sta accogliendo i nuovi innesti, già inseriti nel clima di lavoro della squadra: “Ho detto di stare tranquilli – ha aggiunto Hristov – perché non solo io, ma tutto il gruppo è pronto ad aiutarli. Hanno mostrato fin da subito grande disponibilità e stanno lavorando con impegno”.

Tifosi – L’entusiasmo del pubblico spezzino è alle stelle, gli abbonamenti sottoscritti confermano la vicinanza della piazza alla squadra: “Il Picco è sempre stato pieno e anche in trasferta i nostri tifosi non ci hanno mai lasciati soli. Sono il nostro dodicesimo uomo in campo”, ha dichiarato il capitano.

Serie B – Infine, uno sguardo al campionato che verrà: “Ogni stagione di Serie B è una storia a sé. Si riparte sempre da zero, per questo dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per farci trovare pronti. Il primo obiettivo è raccogliere punti nella gara d’esordio, poi penseremo al resto”.

