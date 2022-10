Spezia, Gotti: "Contro la Fiorentina serve una partita all'altezza"

Il primo momento di difficoltà stagionale. Lo Spezia di Gotti, al momento al di sopra di tre punti rispetto alla zona retrocessione ma reduce da un pari e tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ospita domani pomeriggio al Picco la Fiorentina, grande delusa di questi primi 3 mesi di stagione, che ha solamente 10 punti, uno in più degli aquilotti.

È l'andamento casalingo che per ora tiene in piedi la classifica dello Spezia, con due vittorie e tre pareggi in cinque gare interne. I bianchi vengono dalla sconfitta di Salerno, al termine di una partita condotta per lunghi tratti, che ha lasciato l'amaro in bocca. Nella consueta conferenza prepartita il tecnico Luca Gotti sulla sconfitta dell'Arechi ha detto: "Siamo andati sotto nel nostro momento migliore, e poi non siamo stati in grado di cambiare l'inerzia". Lo Spezia è andato in svantaggio in casa in ben quattro gare su 5 (Sassuolo, Bologna, Sampdoria e Cremonese), ma l'energia dello stadio e del tifo ha un impatto forte su una squadra giovane come quella di Gotti, secondo lo stesso tecnico ex Udinese.

Una squadra come la Fiorentina dell'odiato ex, artefice della promozione e della prima storica salvezza in A, Vincenzo Italiano, è sicuramente una grande insidia dal punto di vista tecnico. "Ci saranno momenti in cui sicuramente faremo una partita più attendista, perché loro fanno del possesso palla e del dominio la loro caratteristica principale", ha detto Gotti, che ha poi difeso il capitano Gyasi, finito al centro delle critiche per le ultime prestazioni ma a cui però l'allenatore non rinuncerà. "Ha fatto il centrocampista e la seconda punta e una via di mezzo tra questi. All'inizio del campionato mi ero detto che forse da esterno non si esprimeva al 100%. All'inizio non stava bene, è migliorato fisicamente dopo la Sampdoria, ma ha sempre avuto continuità dentro al campo. A me piace sempre di più. Possiamo dire che non ha fatto gol, ma in generale sono contento di come si allena, farà parte della partita".

Confermata anche la coppia di centrocampo Ekdal-Bourabia, con i due giocatori che, secondo il mister, non dispongono di grandissima intensità ma aiutano la squadra ad avere più equilibrio. Gotti apprezza l'idea che possano giocare insieme, e si è reso conto che quando li toglie le cose cambiano in maniera repentina. Per fare punti contro i toscani servirà una partita non per forza perfetta, ma all'altezza, essendo per l'allenatore veneto il campo il giudice finale.