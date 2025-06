Spezia, Gazzoli: "Ripartiamo da basi solide ma consapevoli che serve ancora lavoro"

"Sono contento del rinnovo, arrivato dopo una stagione ricca di soddisfazioni con lo stadio completato, un record di punti e un ritrovato entusiasmo del pubblico”: così ha parlato Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia, tracciando un bilancio dell’annata appena conclusa e anticipando le prospettive future del club. Gazzoli ha sottolineato l’importanza della stabilità dirigenziale, confermando la permanenza di Melissano e D’Angelo, e ha affrontato i temi chiave legati a rosa, strutture e obiettivi sportivi.

Assetto tecnico – “Il direttore sportivo Melissano rinnoverà nei prossimi giorni e anche mister D’Angelo resterà con noi”, ha spiegato Gazzoli, rimarcando come la continuità sia un valore per il club: “In queste realtà è mancata in passato la consapevolezza su obiettivi e uomini. Ora questo è chiaro: si riparte da zero sul piano sportivo, ma con basi solide”. L’ad ha poi ricordato come, al di là del risultato della finale playoff, la stagione abbia visto un significativo aumento della partecipazione dei tifosi: “Siamo arrivati a oltre 9mila spettatori nelle partite di cartello”.

Infrastrutture – Gazzoli ha fatto il punto sui lavori conclusi allo stadio Picco, “adeguato per la Serie A”, e ha parlato delle prospettive per la Curva Piscina. Il focus è però sul centro sportivo di Follo: “Vogliamo sviluppare ulteriormente la Cittadella dello Sport. Abbiamo un accordo con il Comune per il terzo campo e al Ferdeghini sarà sostituito il manto sintetico”. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità degli spazi dove la squadra lavora ogni settimana.

Movimenti di mercato – Quanto alla rosa, sono previsti dei cambiamenti, legati sia a scadenze contrattuali sia al termine dei prestiti. “Reca, Bertola e Ferrer lasceranno per fine contratto. Pio Esposito è stato tra i giovani più forti: è stato un piacere averlo con noi, non sarà facile sostituirlo”. Su Salvatore Esposito, Gazzoli è stato chiaro: “Il mercato si basa su domanda e offerta. Quando ci sarà una proposta concreta, la valuteremo con serenità, forti della solidità del club”.

Obiettivi e budget – “In Serie B la priorità è mantenere la categoria”, ha detto l’amministratore delegato. “È un campionato in cui tutto può cambiare fino all’ultima giornata. A medio termine il Fair Play Finanziario porterà a un aumento del livello generale”. Quanto al budget per acquisti e stipendi, Gazzoli ha confermato che le valutazioni sono in corso con la proprietà, arrivata in Italia a maggio: “La società è solida e non abbiamo bisogno di vendere per comprare. Se c’è un’opportunità e ci sono le condizioni, agiremo. Vogliamo essere pronti per il 22 agosto”.

Tema seconde squadre – Gazzoli ha infine commentato la questione delle seconde squadre in Lega Pro: “Oggi sono ancora poche, servono investimenti importanti e strutture adeguate. Penso che nel breve termine non influenzeranno il nostro mercato”.

