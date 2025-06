Spezia e D'Angelo, intesa vicina: domani atteso l’incontro per confermare la guida tecnica

Luca D’Angelo è pronto a proseguire la sua avventura sulla panchina dello Spezia. Dopo qualche giorno di riflessione seguito alla sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, il tecnico abruzzese è pronto a restare e guidare i bianconeri anche nella prossima stagione. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca.

Riflessione post playoff – La delusione per l’ultimo atto della corsa alla Serie A ha lasciato spazio a una valutazione lucida del percorso. D’Angelo, che ha preso in mano la squadra in corsa, si è confrontato con i vertici del club per analizzare la situazione e programmare il futuro. L’intesa tra le parti è vicina e la permanenza dell’allenatore sembra ormai certa.

Scelte tecniche – Il nuovo Spezia ripartirà da basi diverse rispetto a quello che ha chiuso la stagione. Non faranno parte del progetto tre pedine importanti: Wisniewski, Salvatore Esposito e il fratello Pio non saranno inseriti nell’organico che affronterà il prossimo campionato. Un cambio netto, che segna l’inizio di una nuova fase.

Conferme e operazioni – Alcuni elementi chiave invece resteranno. Aurelio, arrivato in prestito dal Palermo, sarà riscattato e farà parte stabilmente della rosa. Anche Elia e Vignali sono destinati a rimanere: per entrambi è previsto un rinnovo contrattuale. La società intende garantire continuità su alcuni profili ritenuti funzionali al sistema di gioco.

Programmazione – La conferma di D’Angelo è il primo tassello di un’estate che si annuncia intensa sotto il profilo della costruzione della squadra. Lo Spezia vuole farsi trovare pronto ai nastri di partenza della prossima stagione, con una struttura tecnica definita e una rosa all’altezza degli obiettivi.

