Allo Spezia non basta un cuore straordinario, la Cremonese vince 2-3 e vola in serie A

La Cremonese conquista la promozione in Serie A battendo 3-2 lo Spezia nella finale di ritorno dei playoff. A decidere la sfida del Picco sono la doppietta di De Luca e il gol di Collocolo, in una gara ricca di colpi di scena, tensione e due espulsioni nel finale. Alla squadra di Stroppa basta il vantaggio maturato nel primo tempo per gestire la ripresa, dove lo Spezia, dopo un avvio incerto, reagisce con orgoglio e accorcia le distanze con Pio Esposito e Vignali. Ma non basta: il sogno dei liguri si spezza sul più bello.

Primo tempo grigiorosso – La Cremonese parte meglio e passa al 25’ con De Luca, bravo a concretizzare un contropiede con un tiro sporco ma vincente. Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio al 30’, ancora con De Luca, ma Gori compie un grande intervento. Lo Spezia appare contratto e fatica a reagire, anche se nel finale Aurelio ha la palla del pari, sventata da Fulignati.

Ripresa accesa – Nella seconda metà di gara la Cremonese affonda: al 18’ Collocolo sfrutta un corner per firmare il raddoppio, poi Azzi serve a De Luca la palla del 3-0. Lo Spezia sembra crollare ma trova un’inaspettata reazione. Pio Esposito al 39’ segna il 3-1, e un minuto dopo è Vignali a firmare il 3-2 riaccendendo il Picco.

Cartellini e caos – Al 50’ Vignali viene espulso dopo il controllo Var per una gomitata, subito dopo tocca a Nasti, appena entrato, essere allontanato dalla panchina per proteste. La partita si incattivisce, ma il risultato non cambia più.

Formazioni e cambi – D’Angelo sceglie il 3-5-2 con Pio Esposito e Di Serio in attacco, poi sostituiti da Lapadula. Stroppa punta sulla coppia Johnsen-De Luca con Vasquez alle spalle, affidandosi poi alla freschezza di Gelli, Pickel e Nasti.

Note finali – Il Picco è gremito in ogni ordine di posto. Prima del fischio d’inizio l’inno di Mameli è stato cantato da Enrica Rubi del Conservatorio Puccini. Ammoniti Pio Esposito, Reca, Vasquez, Barbieri e Johnsen. Angoli: Spezia 2, Cremonese 5. Espulsi Vignali e Nasti.

Le formazioni

Spezia (3-5-2): 86 Gori, 37 Mateju (32' st Vignali), 55 Hristov, 2 Wisniewski; 7 Elia (32' st Reca), 8 Nagy (19' st Cassata), 5 S. Esposito, 25 Bandinelli (19 st Kouda), 31 Aurelio; 9 P. Esposito, 20 Di Serio (23' st Lapadula). Allenatore: Luca D'Angelo. A disposizione: 23 Chichizola, 4 Ferrer, 11 Falcinelli,17 Colak, 36 Candelari, 65 Giorgeschi.

Cremonese (3-4-1-2): 1 Fulignati, 55 Folino, 23 Ceccherini; 4 Barbieri (48' st Bianchetti), 18 Collocolo, 19 Castagnetti (27' st Pickel), 27 Vandeputte (27' st Gelli), 7 Azzi; 20 Vasquez; 11 Johnsen, 9 De Luca (48' st Nasti). Allenatore: Giovanni Stroppa. A disposizione: 12 Drago, 8 Valoti, 11 Johnsen, 26 Antov, 30 Tannander, 37 Majer, 42 Moretti, 98 Zanimacchia, 90 Bonazzoli.

Arbitro: Andrea Colombo (Como). Assistenti: Ciro Carbone (Napoli) e Giuseppe Perrotti (Campobasso). Quarto ufficiale: Giuseppe Collu (Cagliari). VAR: Valerio Marini (Roma 1). AVAR: Daniele Paterna (Teramo)

La cronaca

53' clamoroso contropiede per la Cremonese che la squadra avversaria non riesce a sfruttare

50' espulso un componente della panchina della Cremonese ed espulso anche Vignali dopo un consulto al Var: vista una gomitata su un giocatore avversario

48' nella Cremonee escono De Luca e Barbieri ed entrano Nasti e Bianchetti

40' GOL DELLO SPEZIA, trova il via del gol anche Luca Vignali. Adesso il Picco è un bolgia

39' GOL DELLO SPEZIA, Pio Esposito si smarca in area e trova il gol

35' TERZO GOL DELLA CREMONESE; i griogiorossi scappano a sinistra con Azzi, palla in area per De Luca che segna la sua doppietta personale

32' nello Spezia entrano Vignali e Reca al posto di Mateju ed Elia

30' il portiere della Cremonese Fulignati continua a perdere tempo, l'arbitro lo minaccia, alla prossima scatterà il cartellino giallo

27' nella Cremonese esce Castagnetti ed entra Pickel; esce anche Vandeputte ed entra Gelli

23' nello Spezia esce Di Serio ed entra Lapadula

19 cambi nello Spezia, fuori Bandinelli e dentro Kouda; fuori anche Nagy per Cassata

18' RADDOPPIO DELLA CREMONESE: sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Collocolo ad arrivare per primo sul pallone e a rendere magica la serata della Cremonese.

12' ancora Di Serio che stacca di testa, palla nuovamente a lato. Questa volta, però, un po' più vicina al bersaglio

11' bella azione dello Spezia: break di Elia, palla dentro per Di Serio che stacca di testa ma la palla finisce a lato

8' ora la partita è più combattuta, lo Spezia fa il gioco ma la Cremonese è pericolosa con veloci ripartenze

7' De Luca scatta in contropiede sul filo del fuorigioco ma viene ostacolato e non sfrutta l'occasione

6' De Luca scarica per Vandeputte che dai venticinque metri prova la conclusione: palla potente ma in precisa, alta sopra la traversa

5' sponda di Pio Esposito su cross di Elia da destra, Di Serio insegue il pallone ma Fulignati esce e blocca in presa bassa.

Inizia il secondo tempo, le squadre tornano in campo con gli stessi schieramenti che hanno affrontato la prima metà della gara

Riassunto del primo tempo

La Cremonese chiude in vantaggio il primo tempo della finale playoff contro lo Spezia grazie a un gol di De Luca al 25’, arrivato al termine di un contropiede rapido e letale. Gli ospiti conducono la gara con maggiore lucidità, sfiorando più volte il raddoppio e costringendo Gori a un paio di interventi decisivi. Lo Spezia fatica a reagire, si mostra contratto e timoroso, ma nel finale sfiora il pareggio con Aurelio, fermato da un’uscita coraggiosa di Fulignati. Un solo minuto di recupero, con tensione in campo e sugli spalti.

Fine primo tempo

46' De Luca rimane a lungo a terra dopo un contrasto, l'arbitro non ferma il gioco ma è poi costretto a farlo quando una palla vagante copisce l'attaccante ancora sdraiato.

45' 1 minuto di recupero

40' gigantesca occasione per lo Spezia: cross nell'area piccola per il "solito" Aurelio che cerca la deviazione sottomisura, bravissimo Fulignati a respingere con il corpo. La squadra di D'Angelo è viva

38' lo Spezia appare contratto e timoroso, la reazione al gol degli ospiti è stata finora assente

36' Pio Esposito cade in area e chiede il fallo, per l'arbitro è tutto regolare. Concesso il calcio d'angolo che lo Spezia non riesce a sfruttare

33' Salvatore Esposito trova una bella traccia per il fratello Pio che prova a fare sponda verso il centro dell'area della Cremonese ma Di Serio, suo compagno di reparto, fa il suo stesso movimento e non può approfittare della buona idea

30' gigantesca occasione per la Cremonese, De Luca devia in porta da posizone molto invitante, Gori si supera e toglie la palla dal sette

25' GOL DELLA CREMONESE: contropiede della squadra grigiorossa, De Luca si invola e batte Gori con un tiro sporco ma efficace

21' dopo un fallo a centrocampo su Salvatore Esposito si accendono gli animi: il fratello Pio accenna a una reazione e viene ammonito

19' cross pericoloso in area Cremonese, la difesa chiude con affanno ma evita anche il corner

16' grosso pericolo per la difesa dello Spezia a seguito di un'azione piuttosto rocamobolesca in area spezzina, i bianchi si salvano in calcio d'angolo

12' bella occasione per la Cremonese: Azzi si coordina e calcia da posizione leggermente defilata, parte un bolide che Gori riesce a disinnescare. E' la squadra ospite - come era lecito aspettarsi - che sta facendo la partita

9' Pio Esposito scatta verso la porta della Cremonese e si allaccia con un giocatore avversario: i bianchi chiedono il fallo ma l'arbitro assegna la punizione alla squadra ospite

