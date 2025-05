Lo Spezia non sbaglia, finale conquistata davanti a un Picco da record

Lo Spezia è in finale playoff. Dopo il successo per 2-0 ottenuto all’andata in Calabria, i liguri vincono 2-1 contro il Catanzaro in un Picco gremito come mai prima d’ora e conquistano il pass per l’ultimo atto della corsa alla Serie A.

Pubblico e atmosfera – Record di spettatori allo stadio Picco con 11.962 presenze e un incasso da 173mila euro, superando anche il primato storico della sfida con la Juventus nel 2006. La risposta del pubblico ha spinto lo Spezia verso un traguardo inseguito con determinazione fin da gennaio.

Primo tempo – Dopo un avvio equilibrato, è il Catanzaro a trovare il vantaggio al 32’: sugli sviluppi di una punizione, Cassandro devia sotto misura e il Var convalida. La reazione dello Spezia è immediata e al 36’ Aurelio riporta il punteggio in parità sfruttando una mischia in area giallorossa.

Secondo tempo – Il Catanzaro prova ad aumentare i giri, ma lo Spezia controlla e colpisce al momento giusto: al 17’ punizione di Pio Esposito e colpo di testa vincente di Wisniewski per il 2-1. Nel finale, l’arbitro Marchetti viene richiamato dal Var ed espelle Biasci per un fallo su Hristov.

Dati e statistiche – Due calci d’angolo per parte, tre ammoniti e un’espulsione. Spezia in controllo per larghi tratti, grazie anche alla prestazione ordinata di Nagy e alla pericolosità offensiva di Pio Esposito, tra i più attivi della serata.

SPEZIA: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (23' st Reca); Vignali, Kouda (38' st Falcinelli), Nagy, Cassata (38' st Elia), Aurelio; P. Esposito (44' st Colak), Di Serio (23' st Bandinelli). All. D'Angelo.

CATANZARO: Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini, Quagliata; Pompetti, Petriccione (35' st Pontisso), Ilie (21' st Biasci); Buso (1'st D'Alessandro), La Mantia (21' st Pittarello); Iemmello. All. Caserta.

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido)

Angoli: 2-2

Ammoniti: La Mantia e Scognamillo (Catanzaro), Mateju (Spezia)

Espulsi: Biasci (Catanzaro)

Note: spettatori 11.962, incassi 173mila Euro. Il Picco batte il record storico di presenza che era stato registrato in Spezia - Juventus del 2006

2' il Catanzaro scatta in contropiede ma l'azione è viziata da una posizione di fuorigioco

10' punizione di Pompetti dalla destra, cross teso che le difesa dello Spezia respinge

14' Kouda cerca di girare verso la porta giallorossa un cross pigro dalla destra: il colpo di testa lo è altrettanto

19' bella discesa di Buso sulla destra ma nel rimpallo non è fortunato e lo Spezia guadagna una rimessa dal fondo

21' promettente azione offensiva dello Spezia interrotta per fuorigioco

23' bravo Gori a interrompere in uscita un'azione del Catanzaro partita dalla fascia sinistra

25' ancora Catanzaro pericolo da palla inattiva, colpo di testa di La Mantia con palla alta

30' grande occasione per Pio Esposito che si libera in area e calcia da ottima posizione, palla deviata in corner

32' GOL CATANZARO, sugli sviluppi di un calcio di punizione Cassandri riesce a deviare sotto misura. Il Var traccia le linee ma il fuorigioco non c'è

36' GOL SPEZIA, il vantaggio degli ospiti dura poco, sugli sviluppi di un'azione partita da destra Aurelio è nel posto giusto al momento giusto e segna il gol del pari

Secondo tempo

8' l'arbitro Marchetti appare in confusione totale: ha preso una serie di decisioni stravaganti soprattutto per i continui falli non visti su Pio Esposito

10' occasione per Vignali, servito magnificamente da Pio Esposito: lo spezzino calcia con violenza ma la palla finisce alta

17' RADDOPPIO DELLO SPEZIA: punizione di Pio Esposito, Wisniewski devia di testa e segna

42' nel Catanzaro viene espulso Biasci per un fallo gravemente scorretto ai danni di Hristov. L'arbitro viene richiamato dal Var ed estrae il rosso

45' vengono assegnati 5 minuti di recupero

