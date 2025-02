Spezia Calcio cambia proprietà, FC32 assume la gestione del club

“A nome dell'intera comunità spezzina, desidero ringraziare sinceramente la famiglia Platek e il presidente Philip Platek per il loro impegno e per l’investimento nel nostro club. Il loro contributo è stato fondamentale e ora guardiamo con grande entusiasmo a questo nuovo capitolo insieme a FC32”. Con queste parole, Andrea Corradino, nuovo presidente dello Spezia Calcio, ha annunciato il passaggio di gestione del club al gruppo internazionale FC32, specializzato in investimenti a lungo termine nel calcio professionistico.

Nuovo consiglio – Il primo atto della nuova proprietà è stata la nomina del consiglio di amministrazione, che garantirà leadership e stabilità. Andrea Corradino assume la presidenza, mentre Paul Francis, fondatore di FC32, ricoprirà il ruolo di vice presidente. La gestione operativa sarà affidata ad Andrea Gazzoli, nuovo CEO del club. Tra i membri spiccano Charlie Stillitano, dirigente con trent'anni di esperienza internazionale, e Federico Mari, esperto di finanza specializzato in sostenibilità economica nel calcio.

Strategia e obiettivi – FC32 è un collettivo composto da oltre 80 investitori, tra cui ex atleti e professionisti del settore, con l'obiettivo di valorizzare i talenti emergenti. Attualmente, il gruppo possiede già il Cobh Ramblers FC in Irlanda e lo SKN St. Pölten in Austria, con piani di espansione nei campionati internazionali. L'acquisizione dello Spezia rientra in una strategia di crescita che mira a rafforzare le opportunità per i giocatori e il successo sportivo del club.

Focus immediato – “È una responsabilità grande e straordinaria far parte del calcio di questa città”, ha dichiarato Paul Francis. “In questo momento, l'attenzione è tutta sul match di campionato contro il Palermo per garantire che Luca D’Angelo e i ragazzi possano proseguire sulla scia del loro buon momento”. Dopo l'incontro, FC32 si concentrerà sull’ascolto delle esigenze della squadra e sull'ottimizzazione delle risorse per affrontare al meglio il resto della stagione.

Prospettive future – L’obiettivo di FC32 è integrare lo Spezia nella sua rete di club, creando sinergie e offrendo nuove opportunità di sviluppo ai calciatori. La visione a lungo termine punta a una crescita sostenibile, sia dentro che fuori dal campo, con un’attenzione particolare al potenziamento delle strutture e all’ottimizzazione delle strategie gestionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.