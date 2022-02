Spezia, notte bollente al Picco per la sfida con la Fiorentina

di Maria Grazia Barile

I tifosi: "Coloriamo tutto lo stadio di bianco portando sciarpe, bandiere e vessilli. Saremo il dodicesimo uomo in campo"

Notte bollente al Picco per Spezia-Fiorentina, posticipo della sesta giornata di ritorno. Si gioca alle 20.45 in uno stadio ai limiti della capienza consentita. Nessuno vuole mancare, tutti vogliono ignorare l'allenatore del passato che, nel frattempo, ha fatto il mea culpa.

Il messaggio dei tifosi è chiaro: "Sosteniamo Thiago Motta e la squadra perché la priorità si chiama salvezza e va conquistata facendo il tifo ad oltranza. Coloriamo tutto lo stadio di bianco portando sciarpe, bandiere e vessilli, sono queste le partite in cui il Picco deve essere il 12° uomo in campo".

E stasera lo stadio spezzino sarà una bolgia per trascinare gli aquilotti al successo contro i viola dell'ex tecnico Italiano. Che ieri si è scusato per aver improvvisamente abbandonato il club bianconero dopo la chiamata di Commisso a Firenze. "Ho commesso un errore di comunicazione, chiedo scusa" - ha dichiarato- "A Spezia ho trascorso due anni fantastici e sono dispiaciuto per come mi accoglieranno i tifosi".