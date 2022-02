Spezia, messaggi d'amore sui led del Picco per San Valentino

di Maria Grazia Barile

Lunedì 14 febbraio si festeggia anche allo stadio durante il match con la Fiorentina

Lunedì sera al Picco si gioca Spezia-Fiorentina, Italiano torna da ex. I tifosi non gli perdonano il tradimento della passata stagione e annunciano di volerlo soltanto ignorare. Proprio nel giorno degli innamorati che la città di Spezia e il club sono pronti a festeggiare in grande stile.

Fra le tante iniziative, anche quella del club aquilotto che farà scorrere sui led del Picco le migliori dediche d'amore scritte sul muro #Speziainlove.

I tifosi potrenno dedicare un pensiero alla squadra da oggi fino a domenica 13 febbraio. Passeggiando per le vie del centro sarà possibile incontrare delle vere e proprie lavagnette, fissate alle pareti, dove poter lasciare un messaggio per la squadra del cuore. Che sarà poi diffuso allo stadio durante il posticipo di lunedì.