Spezia, gli ultras della Curva Ferrovia: "Per Italiano, solo indifferenza"

di Marco Innocenti

"La nostra priorità si chiama salvezza. Chi pensa sia più importante contestare l'ex tecnico, si sposti in altri settori dello stadio"

Si scalda il clima in casa Spezia in vista della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina, non tanto per il valore dei tre punti in palio quanto piuttosto per il ritorno di Vincenzo Italiano per la prima volta al Picco da avversario. "Il sostegno a Thiago Motta e alla squadra sarà per novanta minuti ed oltre - scrivono in un comunicato i tifosi della Curva Ferrovia - Chi pensa sia più importante contestare il nostro ex allenatore, si sposti pure in altri settori".

Dopo la rottura traumatica del rapporto con lo Spezia in occasione del passaggio alla Fiorentina, oggi gli ultras invitano all'indifferenza. "La nostra priorità si chiama salvezza e va conquistata dando sostegno ad oltranza a questa squadra - si legge su Facebook - Coloriamo tutto lo stadio di bianco e nero portando sciarpe, bandiere, due aste e vessilli che verranno utilizzati come coreografia iniziale".