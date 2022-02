Spezia, l'ex Italiano: "Chiedo scusa, mi spiace per come sarò accolto dai tifosi"

di Maria Grazia Barile

"Non esiste, non può essere una gara come tutte le altre. Per me sono stati due anni indimenticabili, due anni fantastici. Ho conosciuto persone straordinarie, dentro e fuori dal campo. Sarò per sempre grato a quella piazza e a quelle persone per ciò che è accaduto". Vincenzo Italiano torna da ex domani sera a Spezia dove lo attende un'accoglienza non certo festosa per aver "tradito" gli aquilotti andando alla Fiorentina quando il rapporto era destinato, da accordi, a proseguire.

Questa la sua spiegazione: "Ne approfitto per dire che sono dispiaciuto per come la gente vuole accogliermi domani, se c'è un errore che ho commesso, è non aver comunicato a chi mi voleva bene quello che stava per accadere, quello che era cambiato. Io mi assumo la responsabilità di non averlo comunicato, chiedo scusa a tutte le persone che si aspettavano questo tipo di comportamento. Credo che sotto questo punto di vista crescerò molto. Sarò per sempre grato a La Spezia".