Spezia, Nikolaou: "Felice che la Fiorentina non abbia più Vlahovic"

di Maria Grazia Barile

"Siamo come una famiglia, dobbiamo continuare così. Thiago Motta è molto calmo, da lui c'è molto da imparare "

"Faccio una battuta e dico che come difensore sono felice di non dover giocare contro Vlahovic". Così Dimitris Nikolaou, in vista della gara casalinga con la Fiorentina. Il giocatore aquilotto: "Parliamo comunque di una grande squadra e tutti sono buoni giocatori. Quindi, per me è lo stesso. Tutti gli attaccanti qui in Serie A sono molto forti e quindi sarà molto difficile".

Sulla buona stagione dello Spezia: “Dal mio punto di vista, una delle cose migliori secondo me è che siamo tutti insieme. Siamo come una famiglia, dobbiamo continuare così come una famiglia, questa è la chiave per andare avanti. Thiago Motta è una persona molto, molto brava. Per me questa è la chiave. Era un giocatore molto importante e imparo qualcosa di nuovo da lui ogni giorno. È una persona molto calma e può dirci cose che ci indirizzano nella giusta direzione. Possiamo imparare molto di più da lui".

(Foto tratta dal sito Spezia Calcio)