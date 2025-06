Spezia, Antonucci rientra dal prestito ma il club ha deciso di metterlo sul mercato. Chichizola al Modena

Non vestirà la maglia dello Spezia nella prossima stagione Mirko Antonucci: il giocatore rientrerà dopo l’annata in prestito al Cesena, ma il club ha già scelto di non puntare su di lui. Il trequartista, reduce da 39 presenze e 4 reti in Romagna, non è stato riscattato dai bianconeri a causa della mancata promozione in Serie A, e ora attende una nuova destinazione.

Trattative aperte – Diverse squadre si sono già fatte avanti e potrebbero contattare a breve il direttore sportivo Stefano Melissano (nella foto) per sondare la disponibilità del giocatore. L’operazione potrebbe ripetere lo stesso schema dello scorso anno: prestito con opzione di riscatto.

Scenari futuri – Il club di via Melara punta a definire l’uscita prima dell’inizio del ritiro estivo. La decisione di non includerlo nella rosa è già stata comunicata, e l’entourage del calciatore è al lavoro per trovare una nuova sistemazione.

Ruolo dell’agente – Il procuratore del calciatore sta valutando le proposte e proverà a sottoporre allo Spezia un’offerta convincente nel più breve tempo possibile, così da evitare un’eventuale partenza a ritiro in corso.

Chichizola al Modena - Lo Spezia Calcio intanto comunica di aver ceduto al Modena Fc, a titolo definitivo, il portiere argentino Leandro Chichizola. Dopo aver difeso i pali dello Spezia nella sua prima esperienza in maglia bianca, dal 2014 al 2017, Chichizola ha fatto ritorno tra le Aquile durante la scorsa sessione di mercato invernale, dando il proprio contributo per un totale di 11 presenze stagionali, che sommate a quelle del suo primo triennio spezzino lo hanno portato a tagliare il traguardo delle 150 presenze complessive con la maglia dello Spezia.

