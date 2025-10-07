Spesa delle famiglie liguri, 2.763 euro al mese: sopra la media nazionale, ma sotto quella del Nord Ovest

Nel 2024 le famiglie liguri hanno speso in media 2.763 euro al mese per consumi, un dato che si colloca lievemente sopra la media nazionale (2.755 euro), ma sotto quella del Nord Ovest (2.973 euro). Lo rileva l’Istat, che ha analizzato la composizione delle spese familiari a livello regionale.

In Liguria, l’82,6% della spesa è destinato a beni e servizi non alimentari, mentre solo il 17,4% riguarda prodotti alimentari e bevande analcoliche. Si conferma quindi una struttura dei consumi orientata maggiormente verso bisogni abitativi, servizi e trasporti.





La Liguria al 10° posto in Italia per spesa media - La regione si colloca al decimo posto nella classifica nazionale per spesa media mensile delle famiglie. Un valore che resta comunque significativamente più alto rispetto alla Puglia, che chiude la classifica con 1.999 euro mensili, ma distante dal vertice rappresentato dal Trentino-Alto Adige, dove la spesa media raggiunge i 3.584 euro.





Abitazione e utenze al centro del bilancio familiare - L’analisi dell’Istat evidenzia come il 40% della spesa delle famiglie liguri sia assorbito da abitazione, utenze e combustibili (acqua, luce, gas), mentre quasi un quarto (24,8%) è destinato agli affitti. Tra le altre voci principali, si segnalano i trasporti (8,4%), la salute (5,2%), le bevande alcoliche e tabacchi (1,6%) e una quota marginale (0,7%) destinata all’istruzione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.