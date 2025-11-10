Attualità

"Speciali Alleanze": la Cooperativa Saba a scuola per i ragazzi più fragili

di Luca Pandimiglio

Programma dedicato al supporto di ragazzi in difficoltà

La Cooperativa Saba porta a scuola il progetto "Speciali Alleanze", dedicato al supporto di ragazzi in difficoltà. Intervengono Micaela Valsecchi, educatrice del progetto, Marisa Belluscio, coordinatrice del bando "Tutti Inclusi", e Marta De Paoli, responsabile del progetto.

