"Speciali Alleanze": la Cooperativa Saba a scuola per i ragazzi più fragili
di Luca Pandimiglio
Programma dedicato al supporto di ragazzi in difficoltà
La Cooperativa Saba porta a scuola il progetto "Speciali Alleanze", dedicato al supporto di ragazzi in difficoltà. Intervengono Micaela Valsecchi, educatrice del progetto, Marisa Belluscio, coordinatrice del bando "Tutti Inclusi", e Marta De Paoli, responsabile del progetto.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ricostruzione di Genova: avviato il percorso per i risarcimenti ai cittadini di Sestri Ponente
10/11/2025
di Redazione
Capodanno 2026, Genova conferma concerto dei Pinguini Tattici Nucleari
10/11/2025
di Carlotta Nicoletti