Spagna campione: Ferran Torres piega l'Argentina ai supplementari, 1-0 e secondo titolo mondiale dopo quello del 2010

La Spagna è campione del mondo. A New York, nella finale più attesa, le Furie Rosse superano l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Ferran Torres, conquistando il secondo Mondiale della loro storia dopo il trionfo del 2010.

Una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni, rimasta in equilibrio fino ai minuti finali dell'extra time. A fare la differenza è stata la zampata di Ferran Torres, capace di sfruttare l'occasione decisiva e regalare alla sua nazionale un successo destinato a entrare nella storia.

L'Argentina ha dovuto affrontare il finale di partita in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Enzo Fernández, episodio che ha inevitabilmente condizionato l'andamento della gara. Nonostante l'uomo in meno, l'Albiceleste ha resistito con grande determinazione, trascinata dalle parate di Emiliano Martínez, protagonista di una prestazione straordinaria che ha tenuto in vita i suoi fino agli ultimi istanti.

Per Lionel Messi, invece, si chiude con amarezza quella che potrebbe essere l'ultima grande notte mondiale della sua carriera. Il fuoriclasse argentino esce sconfitto nella finale di New York, salutando il palcoscenico iridato con un ultimo tango che non ha avuto il lieto fine sperato.

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