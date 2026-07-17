"In campo con Galep": a Rapallo gara di golf in memoria di Emanuele Galeppini, morto a Crans Montana

RAPALLO - Lunedì 20 luglio il Circolo Golf e Tennis Rapallo ospiterà la prima edizione di "In Campo con Galep", una giornata dedicata al ricordo di Emanuele Galeppini, Socio e tesserato del Circolo, tragicamente scomparso nella tragedia di Crans nella notte di Capodanno.

L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: trasformare il ricordo di Emanuele in un appuntamento annuale capace di trasmettere alle nuove generazioni i valori che hanno contraddistinto la sua vita, dentro e fuori dal campo. Il suo sorriso, la passione autentica per lo sport, l'educazione, il rispetto per sé stesso e per gli altri, lo spirito di squadra, la determinazione e l'orgoglio di rappresentare i colori del proprio Circolo erano qualità che lo rendevano un esempio per tutti. Valori che appartengono allo sport nella sua essenza più autentica e che rappresentano un patrimonio educativo per ogni giovane e, più in generale, per ogni persona.

La giornata vedrà svolgersi due competizioni giovanili.

La gara di golf, individuale e inserita nel calendario federale, sarà aperta a tutti gli Under 18, indipendentemente dal livello di gioco, con l'obiettivo di offrire a tutti i giovani golfisti l'opportunità di partecipare a una manifestazione che vuole essere prima di tutto una festa dello sport.

Parallelamente, i campi da tennis ospiteranno un torneo di doppio riservato agli allievi della Academy Ferrando, che con entusiasmo ha aderito all'iniziativa condividendone pienamente lo spirito.

La cerimonia di premiazione si svolgerà in un luogo dal forte valore simbolico: la buca 3 del percorso di golf, recentemente ricostruita, dove il talento di Emanuele aveva trovato una delle sue espressioni più significative.

Proprio accanto al green, nel punto in cui si terrà la premiazione, sarà messa a dimora una pianta quale segno tangibile di un ricordo destinato a crescere nel tempo. Una targa accompagnerà questo gesto con una dedica che racchiude il senso più profondo dell'iniziativa:

"Le radici custodiscono il suo ricordo, i rami guardano al futuro."

Un messaggio che racconta perfettamente il significato di "In Campo con Galep": mantenere vivo il ricordo di Emanuele non attraverso la nostalgia, ma attraverso i giovani, lo sport e quei valori che lui ha saputo incarnare ogni giorno con naturalezza e semplicità.

Il Circolo Golf e Tennis Rapallo desidera che questa giornata diventi un appuntamento fisso del proprio calendario, un momento in cui la memoria si trasformi in esempio, il ricordo in educazione e lo sport in strumento di crescita umana. Perché il modo più bello per ricordare Emanuele è continuare a vedere sui campi ragazzi e ragazze giocare con il suo stesso entusiasmo, con il suo stesso sorriso e con gli stessi valori che hanno reso speciale il suo percorso.





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