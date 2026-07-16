Genova, ai Giardini Lamboglia inaugura "Illumina": nuovo spazio gratuito per sport, inclusione e socialità

Inaugurato ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel cuore di Marassi un nuovo "Illumina", uno spazio urbano pensato per essere vissuto ogni giorno da ragazze, ragazzi e famiglie. Nella stessa struttura si ritrovano infatti uno skatepark, un campo polivalente per basket e pallavolo e un'area dedicata al calisthenics, tutte usufruibili in maniera gratuita.

L'intervento rientra nel progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. Lo Spazio Illumina di Genova è stato attivato da Enel, partner del progetto, contribuendo alla nascita di un nuovo punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città, grazie anche al Comune che ha creduto nel progetto.

"L'obiettivo è cercare di portare lo sport in maniera molto inclusiva e sociale e abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche le barriere economiche di accesso allo sport e quindi trovare degli spazi gratuiti dove si può promuovere, provare ed amare lo sport -ha spiegato Diego Nepi Molineris (nella foto) ad di Sport e Salute - Vogliamo che sia un'isola super inclusiva di sport, ma non solo di sport, anche arte, danza, balli. Che sia un posto dove le persone possono ritrovarsi, i bambini, i loro nonni con i loro genitori. "Illumina" vuole essere esattamente questo: dare una risposta a una domanda, cercare di creare l'offerta corretta, sentendo però i bisogni di quello che è il territorio e le persone che lo vivono".

All'inaugurazione ex atleti come il campione di basket Jack Galanda ma anche la sindaca Silvia Salis, l'assessore Massimo Ferrante e il presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari.

"E' un momento molto bello ed è ottimo farlo per la città, farlo in modo gratuito, dare spazi sportivi in un'area dove ci sono tanti giovani, dove c'è bisogno di apertura, dove c'è bisogno di luoghi dove la collettività si possa ritrovare, appunto luoghi liberi - ha sottolineato Salis-. Vedo tantissime persone, tanti bambini e ragazzi giocare e allenarsi. Questo è un messaggio meraviglioso, questa città ha bisogno di questo e sempre di più bisogna farlo".

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