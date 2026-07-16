Celle Ligure, la grande atletica protagonista al Meeting Arcobaleno

CELLE LIGURE (Savona) - Giovedì 16 luglio 2026 la grande atletica internazionale torna a Celle Ligure con il 37° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, manifestazione inserita nel prestigioso World Athletics Continental Tour Challenger e nei circuiti Events for Athletics Promotion ed Euromeetings, presso il Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure, si daranno appuntamento atleti da oltre 30 nazioni per una giornata ricca di gare emozionanti e di alto livello tecnico.





L’evento

Organizzato dall’ASD Centro Atletica Celle Ligure con il patrocinio e la collaborazione della Regione Liguria, dei Comuni di Celle Ligure e Varazze, della Provincia di Savona e del Comitato Regionale Ligure FIDAL, il Meeting è ormai un appuntamento fisso nel calendario internazionale dell’atletica leggera. Il programma prevede gare per le categorie assolute, giovanili e paralimpiche, con particolare attenzione alla promozione dello sport inclusivo.





Le gare

Il Meeting presenta un calendario serrato con prove su pista e concorsi, aperti a tutte le categorie, dagli Under 14 ai Seniores, inclusi atleti paralimpici in collaborazione con FISPES. Tra i numerosi trofei in palio, spiccano il 26° Trofeo Insieme nello Sport, il 34° Memorial Rolando Fregoli e il 31° Gran Premio Giuseppe Olmo.





Un appuntamento da non perdere

Il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa è molto più di una semplice gara: è infatti un’occasione imperdibile per assistere a performance di altissimo livello tecnico in una cornice unica. Celle Ligure, con il suo Centro Sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro, offre una struttura moderna e professionale, perfetta per ospitare atleti internazionali e giovani promesse dell’atletica leggera. L’evento si inserisce infatti nel cuore della Riviera ligure di Ponente, territorio ricco di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, che si estende dalla costa savonese fino alle valli dell’entroterra. Sport, natura e tradizione si incontrano quindi per dare vita a un momento di grande valore sportivo e sociale, capace di coinvolgere non solo gli appassionati, ma l’intera comunità regionale, confermando la Liguria dunque come punto di riferimento per eventi atletici di livello internazionale.

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