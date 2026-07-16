Alma Argentina: la visita ai parenti genovesi di Tagliafico, finalista mondiale, fa il giro del pianeta

La recente visita ai parenti genovesi di Nicolas Tagliafico, finalista mondiale con l'Albiceleste, al centro di un servizio di Liguria Live di Telenord (qui) fa il giro del pianeta. Un video realizzato nella storica pasticceria di via Galata, durante l'incontro del difensore con i suoi familiari genovesi, è stato rilanciato dal sito argentino debrown.com.ar proprio poche ore prima della semifinale di Dallas. Un momento dal forte valore simbolico che ha richiamato l'attenzione anche dei media sudamericani.

In campo, l'Argentina ha poi conquistato la qualificazione alla finale grazie alla vittoria in rimonta per 2-1, firmata dalle reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez nel finale. Tagliafico, esterno difensivo di origini genovesi, è stato schierato titolare dal commissario tecnico Lionel Scaloni e ha dato il suo contributo al successo dell'Albiceleste. Ora il difensore proverà a concedere il bis domenica, quando l'Argentina affronterà la Spagna nella finalissima in programma allo stadio di East Rutherford, nell'area metropolitana di New York.

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