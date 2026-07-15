Genoa, si valutano attaccanti in cerca di rilancio. Nessuna fretta per esterno sinistro e portiere di riserva

Se la squadra è ormai concentrata sull'inizio del ritiro di Moena, la dirigenza del Gernoa continua a lavorare per regalare a mister De Rossi una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda l'attacco, il preferito resta il romanista Dovbyk, ma una vera e propria trattativa non è ancora decollata. Il gradimento del giocatore è concreto, ma la buona riuscita dell'operazione dipenderà soprattutto da quanto i giallorossi saranno disposti a contribuire al pagamento dell'ingaggio. Il ds Lopez, intanto, monitora anche altri profili, in particolare bomber in cerca di rilancio dopo una stagione opaca, tesserati per grandi squadre del nostro campionato.

Nelle scorse settimane si erano attenzionati anche attaccanti impegnati ai campionati mondiali, ma le buone prestazioni hanno fatto lievitare il prezzo, e le piste sembrano definitivamente tramontate.

Per quanto riguarda l'esterno sinistro, dopo la doccia fredda Stroud, la società non sembra avere fretta di inserire un nuovo elemento. Questo, soprattutto, alla luce delle buone impressioni che sta destando il giovane Vaz, e dell'arrivo dalla Juventus Next Gen dell'under 21 austriaco Puczka. Da sottolineare che in organico è ancora presente Martin, anche se la sua partenza sembra comunque molto probabile. Una decisione verrà presa solo dopo la prima fase del ritiro.

Situazione analoga quella che riguarda il portiere di riserva. Al momento il ruolo sarà ricoperto dal rientrante Stolz, anche se non si esclude affatto l'inserimento di un altro portiere dopo attente valutazioni. Il ritiro, di conseguenza, oltre che per imbastire il lavoro tattico, sarà dirimente anche per il futuro di alcuni giocatori e per definire le strategie sul mercato, dopo aver valutare il valore degli elementi attualmente tesserati.

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