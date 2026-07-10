Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Sinani: contratto fino al 2028. Mutarelli vice di Corradi, Lombardo collaboratore tecnico

La Sampdoria ufficializza l’ingaggio di Danel Sinani. Il centrocampista offensivo arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

Classe 1997, nato a Belgrado e nazionale del Lussemburgo, può essere impiegato sia come trequartista sia sugli esterni o a supporto delle punte, distinguendosi per rapidità, tecnica, qualità nel dribbling e capacità di creare occasioni da gol.

La sua carriera è iniziata in Lussemburgo con Racing Union Luxembourg e F91 Dudelange, club con il quale si è messo in evidenza prima del trasferimento al Norwich City, in Inghilterra, nell'estate del 2020. Negli anni successivi ha maturato esperienza attraverso diverse esperienze tra Belgio e Inghilterra, vestendo le maglie di Waasland-Beveren, Huddersfield Town e Wigan Athletic.

L'approdo in Germania allo St. Pauli, nel 2023, ha rappresentato un ulteriore salto di qualità. Con il club tedesco Sinani ha collezionato 56 presenze e realizzato 7 reti nell'arco di due stagioni, mettendo in mostra continuità e affidabilità a livello internazionale.

STAFF - La Sampdoria ha definito la composizione dello staff che accompagnerà la prima squadra nella nuova stagione. Alla guida tecnica ci sarà Bernardo Corradi, affiancato dal viceallenatore Massimo Mutarelli. Completano l'area tecnica i collaboratori Stefano Fiore e Attilio Lombardo. La preparazione atletica sarà coordinata da Francesco Bertini, responsabile del settore, insieme al preparatore atletico Alberto Berselli. La preparazione dei portieri è affidata a Raffaele Clemente. Grande attenzione anche all'analisi delle prestazioni, con Gauthier Vanderlook nel ruolo di responsabile dell'area analisi, supportato dai match analyst Andrea Aliboni e Filippo Piazza. Definito anche lo staff sanitario. Il responsabile sanitario sarà Fabrizio Aggio, mentre Maurizio Luigi Delfini guiderà l'area fisioterapica. Il team sarà completato dai fisioterapisti Davide Maestri, Lapo Mangiavacchi e Marco Perrone, con Gaia Ardossi che ricoprirà il ruolo di nutrizionista, seguendo l'alimentazione e il supporto nutrizionale della squadra.

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