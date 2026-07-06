Genova, al Lido torna “Sport per Tutti”: cinque giorni di attività inclusive tra mare e piscina
di R.S.
1 min, 27 sec
A fianco dei partecipanti, in acqua quattro protagonisti del nuoto italiano: Francesco Bocciardo, Paola Cavallino, Edoardo Stochino e Klaudio Agaj
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