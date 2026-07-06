Genova, al Lido torna “Sport per Tutti”: cinque giorni di attività inclusive tra mare e piscina

Dal 6 al 10 luglio il Lido di Genova ospita la terza edizione di Sport per Tutti, l'iniziativa dedicata allo sport inclusivo che permette a persone di ogni età e abilità di praticare gratuitamente discipline acquatiche senza barriere.

Il programma propone prove di windsurf, sup, nuoto, pallanuoto, nuoto artistico, apnea e special snorkeling, grazie alla collaborazione di numerose associazioni sportive del territorio. L'obiettivo è promuovere la partecipazione di tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, economiche o anagrafiche, attraverso attività condivise e istruttori formati per l'inclusione.

L'appuntamento principale è in programma mercoledì 8 luglio con lo Special Day, organizzato insieme al progetto SportAbility e a Stelle nello Sport. Dalle 16 alle 17.30 la piscina del Lido ospiterà una grande staffetta di nuoto aperta a ragazze e ragazzi di tutte le abilità.

A fianco dei partecipanti scenderanno in acqua quattro protagonisti del nuoto italiano: Francesco Bocciardo, Paola Cavallino, Edoardo Stochino e Klaudio Agaj. La giornata si concluderà con un'esibizione di nuoto artistico e con la consegna di una medaglia a tutti i partecipanti.

Nel corso della settimana si alterneranno lezioni e prove pratiche di apnea, pallanuoto, nuoto artistico, snorkeling, sup e windsurf, tutte gratuite e aperte al pubblico previa iscrizione e presentazione del certificato medico.

L'amministratore unico del Lido, Carlo Pittaluga, sottolinea come il progetto sia cresciuto anno dopo anno sia per numero di discipline sia per partecipanti, ribadendo che lo sport rappresenta uno strumento di inclusione e che «tutti sono campioni», motivo per cui ogni partecipante riceve una medaglia.

Anche la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro, e la consigliera delegata allo sport del Comune di Genova, Vittoria Canessa Cerchi, hanno evidenziato il valore dell'iniziativa come modello di sport accessibile, partecipazione e inclusione sociale.