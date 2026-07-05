Ciclismo, Sibiu Tour 2026, impresa di Lorenzo Finn: fuga solitaria e vittoria, la prima da professionista, e leadership della generale

Colpo da campione per Lorenzo Finn al Sibiu Tour 2026, dove il giovane talento della Red Bull – BORA – Hansgrohe, campione del mondo U23 in carica, conquista il primo successo tra i professionisti imponendosi nella tappa con arrivo in salita a Păltiniș Arena. Una prova di forza netta che gli consente anche di vestire la maglia di leader della classifica generale.

La corsa si è decisa sulle rampe finali dell’ascesa, dove il 19enne ligure di Avegno ha selezionato il gruppo con un’azione progressiva e incisiva. Inizialmente ha provato a seguirlo Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG), ma il tentativo di resistenza è durato fino a circa 7 chilometri dall’arrivo, quando Finn ha preso definitivamente il largo.

Da quel momento in poi, per il giovane italiano è stata una cronometro individuale verso il traguardo. Alle sue spalle, Byron Munton (Modern Adventure) ha provato a limitare il distacco chiudendo in seconda posizione a 9 secondi, mentre Pablo Torres ha completato il podio a 50 secondi dopo essere stato riassorbito dagli sforzi finali.

Alle spalle del podio si è registrata una buona prestazione anche per gli altri italiani: quarto posto per Walter Calzoni (Pinarello Q36.5), bravo a regolarsi nel gruppo degli inseguitori davanti a Kyrylo Tsarenko (Solution Tech NIPPO Rali), Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) e Jannis Peter (Unibet Rose Rockets).

Con questo successo, Finn non solo centra la sua prima affermazione da professionista, ma conquista anche la vetta della classifica generale, confermandosi tra i prospetti più interessanti della nuova generazione del ciclismo internazionale.

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