Genova, il club pensionati di Oregina in festa nel segno di Genoa e Sampdoria

GENOVA - Prima, dei mustaccioli al pesto, erbette e muscoli. Poi dei gamberoni saltati in padella dal maestro Lorenzo Mazzitelli, con bagnetta verde. Gelato, storie, musica, molta simpatia. E' il resoconto del pranzo di ringraziamento del Club Pensionati di Oregina, guidato da Guglielmo Papini, a Genoa e Sampdoria (e a chi le racconta su Telenord) svoltosi sotto il fresco del bel giardino verde.

Ma cerano anche i nipoti, creando il ponte tra passato e futuro.

Bella, giusta idea, le due squadre insieme, cioé Genova. Con i due simboli calcistici Claudio Onofri ed Enrico Nicolini, i due grandi vecchi Piero Campodonico e Vittorio Sirianni (180 anni,insieme) e poi da Gessi Adamoli e Gianni Fossati, il sottoscritto, Luisa Rigoli moglie e cantante blucerchiata.

Belli, veri, tosti i tavoli, con le fans scatenate a colpi di telefonino.

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