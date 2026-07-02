De Sanctis (presidente Cip) a Telenord: "Lavoriamo per un futuro a misura di tutti"

Marco Giunio De Sanctis, in occasione del primo anniversario della sua elezione alla guida del Comitato paralimpico nazionale, è stato ospite nel Liguria Live di Telenord per fare un bilancio della prima parte della sua gestione, delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, del futuro e delle prospettive del movimento, dei rapporti con il territorio ligure (nel pomeriggio era previsto un vertice con il presidente della Regione, Marco Bucci).

"Non esistono sportivi di serie A o di categorie inferiori, professionisti o amatori. Esistono perché per fortuna ci sono le grandi competizioni che siamo fieri di onorare ma esiste anche tutto il contorno ed esiste una base. Pensiamo che tutti nella vita prima o poi siamo destinati a trovarci in condizioni di disabilità anche per ragioni naturali e quindi dobbiamo immaginare un Paese a misura di ciascuno, anche e soprattutto nel campo della sport, che rappresenta uno strumento straordinario per far stare bene le persone", ha detto tra le altre cose De Sanctis.

Ecco l'intervista integrale trasmessa da Telenord e telenord.it.

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