Red Bull Genova Cerro Abajo, la vittoria al brasiliano Roger Vieira

GENOVA – Il rider brasiliano Roger Vieira ha vinto l'edizione 2026 del Red Bull Genova Cerro Abajo: suo il miglior tempo lungo i 2,2 km di percorso per 279 m di dislivello attraverso il centro storico, da Monte Peralto a Largo della Zecca. In una giornata di gran caldo, davanti a migliaia di spettatori, per il terzo anno di fila la città di Genova si è confermata la sede perfetta per la serie di urban downhill più importante al mondo.





Il format si è confermato bello e apprezzato da rider e spettatori: una discesa nel cuore antico della città, tra gradinate secolari, curve a gomito e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e strutture costruite su misura tra «creuze» e «caruggi», lungo alcuni dei panorami e scorci più iconici di Genova.





La finale è scattata alle 17:30 di domenica 28 giugno, dopo le qualifiche che hanno promosso i migliori 15; è stata trasmessa in diretta su Red Bull TV e (grande novità del 2026) anche in TV in chiaro, su Mediaset Canale 20, e sul sito di Sportmediaset.





Vieira, che aveva già dominato le qualifiche in modo autorevole, si è ripetuto in gara, fermando il cronometro in 2:33”971, distaccando Fischbach di 1”659 e Marin di 2”977. Tra i qualificati alla finale, da segnalare l’ottima performance del ligure Francesco Colombo, unico italiano in top-15.





Le parole del vincitore, Roger Vieira:

“Sentivo la pressione, ma non mi spaventava, del resto la pressione crea i diamanti. Il caldo è stato un fattore, ma il mio sangue brasiliano mi ha aiutato. Volevo questa vittoria, sapevo di poterla ottenere, non sarei stato qui se non ne fossi stato sicuro. E’ stato ancor più emozionante correre e vincere con il casco di Ayrton Senna, con cui ho inteso omaggiare una figura leggendaria per tutto il Brasile. Dedico la vittoria alla mia famiglia e al mio team, che mi ha permesso di essere qui oggi e che ringrazio di tutto cuore”.

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