Un orso taglia la strada a Finn: succede anche questo al giro di Sibiu in Romania. Poi il ligure stravince la tappa e consolida il primato

Durante la terza tappa del Giro ciclistico di Sibiu, in Romania, si è verificato un episodio insolito: un orso ha attraversato la carreggiata proprio mentre transitava il leader della classifica generale in maglia gialla, il ligure di Avegno Lorenzo Mark Finn, campione del mondo U23 dopo aver vinto due anni fa il mondiale juniores. L'iridato della Red Bull - Bora Hansgrohe ha poi vinto in solitaria anche la terza tappa, consolidando il primato in classifica generale e conservando la maglia gialla.

L’episodio si è verificato in un tratto immerso nei boschi della Romania centrale, una zona in cui la presenza di fauna selvatica non è rara. L’animale ha attraversato rapidamente la strada senza entrare in contatto con i corridori, ma la situazione ha inevitabilmente attirato l’attenzione

Per Finn, protagonista della corsa in maglia di leader, l’episodio si è concluso senza conseguenze, ma rappresenta uno degli episodi più curiosi dell’edizione in corso.

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