European Team Championships, il golf alla portata di tutti oltre i limiti

Golf e inclusione protagonisti in Liguria con l'European Team Championship for Golfers with Disability, torneo internazionale per giocatrici e giocatori paralimpici in programma al Golf Club Genova – Sant'Anna dal 16 al 18 luglio. L'evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Golf Club Genova – Sant'Anna, l'EGA (European Golf Association) e con l'EDGA (European Disabled Golf Association), vedrà competere otto squadre nel campionato europeo e sei (con l'Italia che schiererà due compagini) nella Nation's Cup.

Nella conferenza stampa di presentazione, ospitata a Genova nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, sono intervenuti: per la Regione Liguria Simona Ferro, Vicepresidente con delega allo sport e Luca Lombardi, Assessore al Turismo. Per la Città Metropolitana di Genova, Vittoria Canessa Cerchi, Consigliera delegata allo sport. Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Dario Della Gatta, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Liguria. In rappresentanza degli sponsor, Enrico Borinelli Responsabile Territoriale Liguria Levante per BPER Banca Private Cesare Ponti; per Kia Italia, Giuseppe Bitti, Presidente e CEO. I contenuti dell'evento sono stati esposti da Roberto Damonte, Presidente del Golf Club Genova – Sant'Anna e Delegato Regionale FIG Liguria e da Cristiano Berlanda, giocatore della Squadra Nazionale Paralimpica (reduce dalla vittoria nella Phoenix Cup) e Testimonial del Progetto "Golf oltre ogni barriera". Presente anche Furio Ginori, Vicepresidente CONI Liguria.

Programma e formula di gioco: Nell'European Team Championship for Golfers with Disability si sfideranno otto Paesi, con squadre formate da quattro golfisti paralimpici (in rappresentanza di ciascuna delle quattro sports bands e con almeno un rappresentante maschile e un rappresentante femminile). Si giocherà dal 16 al 18 luglio su 54 buche, con 18 buche per ciascuno dei tre giorni secondo le seguenti modalità di gioco: Greensome il primo giorno (due punteggi per squadra); Foursome il secondo giorno (due punteggi per squadra); Greensome il terzo giorno (due punteggi per squadra). I capitani delle squadre determinano gli abbinamenti e l'ordine di gioco per tutti e tre i giorni. Prima di dare inizio alla sfida, mercoledì 15 luglio i team scenderanno in campo per il Practice Round e alle ore 19:00 saranno i protagonisti della Cerimonia di Apertura.

Gli azzurri in gara – Sul tee di partenza al Golf Club Genova - Sant'Anna, nell'European Team Championship l'Italia schiererà Matteo Faccioni, Valentino Dall'Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa. Nella Nation's Cup il Team Italia 1 sarà formato da: Riccardo Bianciardi, Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi. Il Team Italia 2 della Nation's Cup sarà composto da: Alessandra Donati, Cristiano Berlanda, Jacopo Luce e John Rosanova.

Il 17 luglio la Tavola Rotonda "Lo Sport Paralimpico: Storia e Storie che migliorano la Società" - Non solo swing e putt. Parallelamente all'ambito agonistico, il Golf Club Genova - Sant'Anna, venerdì 17 luglio alle ore 17.30, sarà il teatro della Tavola Rotonda "Lo Sport Paralimpico. Storia e Storie che migliorano la Società". Un meeting - con la partecipazione di autorità, addetti ai lavori e atleti - che stimolerà il confronto e gli spunti di riflessione sulle potenzialità di crescita delle discipline paralimpiche e sulla loro forza aggregante.

Il 15 e il 18 luglio Open Days al Golf Club Genova – Sant'Anna per promuovere il golf paralimpico – Nelle giornate di mercoledì 15 luglio e sabato 18 luglio il Golf Club Genova – Sant'Anna ospiterà due Open Days rivolto a tutte le persone con disabilità. I maestri del circolo saranno a disposizione dalle 14:30 alle 16:30 per far scoprire la forza aggregante del golf e la sua accessibilità.

La storia della competizione e l'albo d'oro- Il Campionato Europeo a Squadre si svolge ogni due anni ed è fra le competizioni di maggior prestigio di tutto il movimento golfistico paralimpico internazionale. L'evento è passato sotto l'egida dell'EGA nel 2017 ed è supervisionato in collaborazione tra l'European Disabled Golf Association (EDGA) e l'EGA. Nell'albo d'oro, a partire dal 2017 in Portogallo, è la Francia a conquistare il titolo nell'European Team Championship, superando in finale la Spagna. Nell'European Nation's Cup, è invece la Danimarca a imporsi, lasciando ancora la Spagna al secondo posto. Nel 2019, in Spagna, i padroni di casa non riescono a sfruttare il fattore campo. Nel Campionato Europeo si assiste al trionfo della Svezia, che batte in finale i campioni in carica della Francia. Nella Nation's Cup, la Repubblica Ceca conquista la vittoria, superando l'Inghilterra, che inizia qui una lunga striscia di secondi posti. Dopo la pausa forzata del periodo pandemico, il torneo ritorna nel 2022 in Belgio. Il Team Championship vede l'impresa dell'Irlanda, capace di sconfiggere i campioni uscenti della Svezia. Nella Nation's Cup, i padroni di casa del Belgio regalano una grande gioia al proprio pubblico vincendo il titolo contro l'Inghilterra, condannata ancora una volta al ruolo di vicecampione. Nell'edizione del 2024, in Germania, la Francia si riprende lo scettro continentale battendo l'Inghilterra. Nella Nation's Cup l'Italia si rende protagonista, superando in finale la selezione inglese, che colleziona così il suo terzo argento consecutivo nella categoria.

Il Golf Club Genova – Sant' Anna, che dispone di due percorsi di gioco: Mare e Monti, si trova nel cuore della Riviera di Ponente, a poca distanza dal centro della città di Genova (il cui centro storico è patrimonio dell'Umanità UNESCO) e facilmente raggiungibile da Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra. La bellezza dei paesaggi della costa e dell'entroterra fanno di questo luogo non solo un polo d'attrazione sportivo, ma anche una meta d'elezione per tutti coloro che desiderano coniugare sport e relax, natura e cultura. La quiete della campagna, il clima mite e la vicinanza del mare, permettono in ogni stagione una permanenza serena in un tipico paesaggio ligure.

I partner – L'European Team Championship for Golfers with Disability ha il supporto dei Partner istituzionali: Ministro per lo Sport e i Giovani; Regione Liguria, Ente Promotore Assessorato allo Sport; Comitato Italiano Paralimpico Regione Liguria; Fondazione Carige. Patrocinio: Città Metropolitana di Genova. E il supporto degli Sponsor: BPER| Banca Private Cesare Ponti (Banca Ufficiale FIG); Unipol (Official Sponsor); Kia, (Official Automotive Partner del Settore Paralimpico FIG) e Iren.

Le dichiarazioni

Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf – "La Federazione Italiana Golf è onorata che il Campionato Europeo a Squadre per golfisti con disabilità si svolga nel nostro Paese. Ringrazio l'EGA e l'EDGA per aver scelto l'Italia. Desidero inoltre ringraziare il Golf Club Genova - Sant'Anna e la Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf per il loro impegno nel sostenere un evento che ribadisce la centralità del settore paralimpico per la FIG. Questa competizione oltrepassa i confini dello sport e porta con sé un messaggio di inclusione che supera ogni barriera. Gli atleti sono un esempio di grinta e tenacia, e le loro storie di vita dimostrano la forza trainante dello sport. Ringrazio i partner istituzionali e gli sponsor che ci sostengono e condividono gli obiettivi di questo evento, che funge anche da veicolo per la promozione turistica del territorio. Auguro a tutti i giocatori una settimana di gioia. Sono certo che sarà un'esperienza indimenticabile per tutti".

Simona Ferro, Vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport "È un onore poter ospitare sul nostro territorio una competizione di così alto livello, un punto di riferimento che ogni due anni riunisce i migliori esponenti del golf paralimpico in ambito continentale. Dopo la fantastica esperienza vissuta nel 2025 come "Migliore Regione Europea dello Sport", la Liguria si conferma il luogo ideale per accogliere le grandi manifestazioni sportive a livello nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per garantire a tutti la possibilità di fare attività fisica, senza distinzioni sulla base dell'età o delle abilità e in strutture moderne, sicure e accessibili. Ci attende un vero spettacolo agonistico: eventi come questo rappresentano un perfetto esempio di come si possa coniugare al meglio passione sportiva, inclusione, socialità e promozione di valori fondamentali".

Luca Lombardi, assessore al Turismo Regione Liguria: "L'European Team Championship For Golfers With Disability anno dopo anno riscuote un successo sempre più grande così come, anno dopo anno, la Regione è sempre più in prima linea per una Liguria sempre più fruibile, accogliente e accessibile per tutti. Recentemente infatti abbiamo presentato la quarta edizione della Guida Mare Accessibile con 273 spiagge censite e classificate come accessibili e la Guida Ospitalità Accessibile con 137 tra alberghi, ostelli, residenze turistico-alberghiere, case vacanza e campeggi. Turismo accessibile quindi significa certamente parlare di diritti, inclusione e qualità della vita ma significa anche parlare di sviluppo economico, competitività delle destinazioni e sostenibilità dei flussi turistici".

Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata allo Sport del Comune di Genova: "Ospitare a Genova l'European Team Championship for Golfers with Disability è un immenso orgoglio e una straordinaria opportunità. Questo prestigioso torneo, che rappresenta un momento agonistico ai massimi livelli europei, incarna perfettamente la visione di una Genova inclusiva, accogliente e aperta, in cui lo sport si conferma il più potente motore di coesione sociale e abbattimento di ogni barriera. Ringrazio gli organizzatori, gli sponsor e i partner istituzionali, ma il grazie più grande va alle atlete e agli atleti che scenderanno in campo: le loro storie e la loro tenacia sono per tutti il miglior esempio del valore dello sport".

Dario Della Gatta, Presidente del CIP Liguria: "L'European Team Championship for Golfers with Disability rappresenta la crescita del sistema sportivo paralimpico nazionale e ligure, e siamo onorati di essere al fianco delle principali istituzioni per un'iniziativa che mira a far crescere ulteriormente la consapevolezza sull'inclusività del mondo sportivo. Siamo sicuri che l'evento sarà una vetrina di grande successo, e il Comitato Italiano Paralimpico della Liguria è sempre pronto a sostenere ogni passo in avanti per uno sport sempre più aperto a ogni sviluppo per una società realmente paritaria".

Roberto Damonte, Presidente del Golf Club Genova – Sant'Anna e Delegato Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf: "Ospitare il 2026 European Team Championship for Golfers with Disability è per il Golf Club Genova – Sant'Anna e per tutta la Liguria un motivo di grande orgoglio. Questo importante appuntamento internazionale premia il lavoro svolto dal nostro circolo, che negli anni ha saputo affermarsi come una realtà di riferimento, capace di coniugare qualità sportiva, organizzazione e accoglienza. Siamo felici di accogliere atleti provenienti da tutta Europa sul nostro percorso a 18 buche, progettato da Robert Van Hagge, offrendo loro un campo tecnico e spettacolare in un contesto paesaggistico unico. Allo stesso tempo vogliamo che questo Campionato sia un'occasione per avvicinare il pubblico al golf, attraverso Open Day organizzati insieme al Comitato Italiano Paralimpico Liguria. Ringrazio la Federazione Italiana Golf, l'European Golf Association, European Disabled Golf Association, le istituzioni, i partner e tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita dell'evento, con un ringraziamento particolare ai volontari, il cui impegno sarà fondamentale per il successo della manifestazione".

Lorenzo Bassani, Vicedirettore Generale di BPER Banca Private Cesare Ponti: "La partnership con la Federazione Italiana Golf nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al nostro modo di fare banca: disciplina, impegno, visione di lungo periodo e attenzione alle persone. Principi che guidano quotidianamente la nostra attività e il nostro impegno al fianco dei clienti e delle comunità in cui operiamo. In questo contesto, gli European Team Championship for Golfers with Disability rappresentano un appuntamento di particolare significato. Una manifestazione che esprime al meglio la capacità dello sport di promuovere inclusione, valorizzare il talento e creare opportunità di partecipazione, contribuendo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulle pari opportunità.Come Gruppo BPER e Banca Private Cesare Ponti crediamo nel valore sociale dello sport e nella sua capacità di generare un impatto positivo e duraturo sulle persone e sui territori. Siamo quindi orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che interpreta concretamente questi principi e contribuisce a promuovere una società sempre più inclusiva e attenta alla valorizzazione delle diversità."

Giuseppe Bitti, Presidente & CEO di Kia Italia: "Kia è orgogliosa di affiancare un evento che incarna valori fondamentali come il coraggio, la determinazione e l'inclusione. Gli straordinari atleti che partecipano a questo torneo rappresentano un esempio concreto di come la passione e la resilienza possano superare ogni barriera. In linea con la nostra visione di una mobilità sostenibile e accessibile per tutti e con la nostra filosofia Movement that Inspires, crediamo che lo sport abbia il potere di unire le persone, promuovere pari opportunità e ispirare il cambiamento. Auguro a tutti i partecipanti una competizione ricca di successi e soddisfazioni".

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