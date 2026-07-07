Ciclismo, primo trionfo in una corsa a tappe tra i 'pro' per Finn: il talento di Avegno domina il Sibiu Tour

lI ciclismo italiano celebra un'altra impresa di Lorenzo Finn. Il diciannovenne ligure della Red Bull-BORA-hansgrohe ha conquistato il Sibiu Tour, corsa a tappe di categoria 2.1 disputata in Romania, confermando il suo straordinario momento di forma dopo il recente successo al Giro d'Italia Next Gen.

A fare la differenza sono state soprattutto le due tappe di montagna, dove Finn ha imposto il proprio ritmo sugli arrivi in salita di Păltiniș Arena e Bâlea Lac, centrando le prime due vittorie della sua carriera tra i professionisti. Due attacchi decisi che gli hanno permesso di costruire un vantaggio sufficiente per affrontare con tranquillità l'ultima frazione.

Nella tappa conclusiva, 181 chilometri con partenza e arrivo a Sibiu, il giovane azzurro ha controllato senza difficoltà gli avversari, conservando la maglia di leader fino al traguardo. Il successo finale è arrivato con 55 secondi di vantaggio sul sudafricano Byron Munton (Modern Adventure) e 1'46" sul britannico Mark Donovan (Pinarello Q36.5).

Il trionfo in Romania rappresenta un'ulteriore conferma del valore di Finn, attuale campione del mondo Under 23, che sta dimostrando di poter essere competitivo anche nelle gare professionistiche. Le sue qualità in salita e la continuità di rendimento lo candidano come uno dei prospetti più interessanti del ciclismo internazionale.

La festa della Red Bull-BORA-hansgrohe è stata completata anche nell'ultima tappa, vinta allo sprint dall'olandese Danny van Poppel, al suo primo successo stagionale e venticinquesimo in carriera. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra Davide Donati, completando una doppietta che ha certificato il dominio della formazione tedesca.

Classifica finale del Sibiu Tour

1) Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe)

2) Byron Munton (Modern Adventure) – a 55"

3) Mark Donovan (Pinarello Q36.5) – a 1'46"

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