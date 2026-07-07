Sicurezza, la voce dei ciclisti a Telenord, Claudio Caporale, presidente Ciclistica Sestri Ponente: "Più rispetto per chi pedala"

La sicurezza di chi si sposta in bicicletta è stata al centro di un passaggio di Liguria Live a Telenord, che ha ospitato Claudio Caporale, presidente della Ciclistica Sestri Ponente, per un confronto sulle criticità della mobilità ciclabile a Genova e in Liguria.

Nel corso della trasmissione, Caporale ha descritto le difficoltà che i ciclisti affrontano ogni giorno su un territorio complesso come quello ligure, caratterizzato da strade strette, traffico intenso e spazi spesso insufficienti per garantire una convivenza sicura tra biciclette, auto e mezzi pesanti.

Tra i temi affrontati anche la necessità di migliorare le infrastrutture dedicate alla mobilità dolce, incrementando le piste ciclabili e intervenendo sulla manutenzione delle strade, oltre a promuovere una maggiore cultura del rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada.

Il presidente della Ciclistica Sestri Ponente ha inoltre sottolineato come la bicicletta rappresenti non solo uno strumento per il tempo libero e lo sport, ma anche un mezzo di trasporto sempre più utilizzato per gli spostamenti quotidiani. Per questo, ha evidenziato, è necessario che la pianificazione urbana tenga maggiormente conto delle esigenze dei ciclisti, rendendo la rete viaria più sicura e accessibile.

Il confronto ha offerto anche uno spunto di riflessione sul futuro della mobilità sostenibile in Liguria, evidenziando come la crescita dell'uso della bicicletta debba essere accompagnata da investimenti nelle infrastrutture, da una costante attività di educazione stradale e da una collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L'intervento di Caporale ha contribuito ad alimentare il dibattito su un tema sempre più attuale, richiamando l'attenzione sulla necessità di costruire città in cui la sicurezza stradale sia garantita a tutti, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

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