Sampdoria: Tey e i dirigenti a Palazzo Tursi incontrano la sindaca Salis, sul tavolo il futuro del Ferraris

“Oggi abbiamo proseguito il confronto con le società calcistiche per condividere il percorso che porterà al restyling dello stadio Luigi Ferraris – ha scritto Salis sui social – e dopo aver incontrato nelle passate settimane Dan Sucu, presidente del Genoa, ho ricevuto a palazzo Tursi il proprietario dell’Uc Sampdoria Joseph Tey, accompagnato dal presidente Francesco De Gennaro e dal Ceo Corporate Claudio Morelli”. Così la sindaca di Genova Silvia Salis sui social. Prosegue infatti il dialogo tra il Comune di Genova e le società calcistiche cittadine in vista del progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris.

L'incontro, secondo quanto emerso da fonti di Palazzo Tursi, si è svolto in un clima cordiale e ha rappresentato un primo momento di conoscenza istituzionale all'avvio della nuova stagione sportiva. La riunione arriva in una fase di profondo rinnovamento all'interno della società blucerchiata, con Tey, principale finanziatore del club, che ha promosso un ampio riassetto della governance dopo la precedente gestione guidata da Matteo Manfredi.

Al centro del confronto anche il percorso che dovrà portare alla riqualificazione dell'impianto di Marassi, tema sul quale l'amministrazione comunale ha già avviato interlocuzioni con entrambe le società genovesi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.