Sinner nella leggenda: rivince Wimbledon, quinto Slam in carriera, schiantato Zverev in quattro set

Jannik Sinner si conferma il re dell'erba londinese. Il numero uno del mondo conquista Wimbledon per il secondo anno consecutivo, scrivendo un'altra pagina memorabile della storia del tennis italiano. Nella finale dell'All England Club, l'azzurro supera il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 al termine di una battaglia durata 3 ore e 46 minuti.

È stata una finale di altissimo livello tecnico e agonistico. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, Sinner ha mantenuto lucidità e determinazione, rispondendo immediatamente con un tie-break dominato nel secondo parziale. Da quel momento il campione altoatesino ha preso il controllo del match, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e mostrando una straordinaria solidità mentale nei momenti decisivi.

Nel terzo set l'azzurro ha trovato il break decisivo, mentre nel quarto ha gestito con autorità il vantaggio, respingendo ogni tentativo di rimonta di Zverev e chiudendo l'incontro tra gli applausi del pubblico del Centre Court.

Con questo successo Sinner difende il titolo conquistato dodici mesi fa e porta a cinque il bottino di tornei del Grande Slam vinti in carriera: Wimbledon 2025 e 2026, gli Australian Open del 2024 e del 2025 e gli US Open del 2024. Un palmarès che certifica il suo dominio nel tennis mondiale e lo consacra tra i più grandi interpreti della sua generazione.

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