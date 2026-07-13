Bowling paralimpico, Genova brilla ai Campionati

Europei: quattro medaglie per Sharkevych e

Giacubbo

Inna Sharkevych conquista l'oro nel Tris e l'argento a squadre; Domenico

Giacubbo sale sul podio nel Doppio e nel Tris. L'Italia chiude con 7 medaglie

Genova, luglio 2026

Dal 29 giugno al 12 luglio San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ha

ospitato la 13ª edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi — la principale

manifestazione continentale dedicata alla disciplina, che si svolge ogni quattro anni.

Quasi cento atlete e atleti provenienti da 18 Paesi si sono sfidati in due settimane di

gare individuali e a squadre, sia in campo maschile che femminile. L'evento è stato

organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia su mandato dell'EDSO — European

Deaf Sport Organization — con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico.

In questo contesto di altissimo livello, la Liguria ha fatto sentire la propria voce con

forza. Inna Sharkevych e Domenico Giacubbo, entrambi genovesi, hanno

conquistato complessivamente quattro medaglie, portando a casa un bottino di

grande prestigio internazionale.

Sharkevych ha dominato nella specialità del Tris, vincendo la medaglia d'oro, e ha

contribuito al secondo posto della squadra femminile, che si è aggiudicata l'argento

nella gara a Team. Giacubbo ha invece brillato nel Doppio, chiudendo con l'argento,

e ha completato il suo Europeo con il bronzo nel Tris.

Un risultato che si inserisce in una prova complessivamente positiva per la

Nazionale italiana, che ha chiuso la competizione con 7 medaglie in diverse

discipli

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