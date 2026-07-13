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Bowling paralimpico, Genova brilla ai campionati europei

di Redazione

1 min, 16 sec
Bowling paralimpico, Genova brilla ai campionati europei
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Bowling paralimpico, Genova brilla ai Campionati 
Europei: quattro medaglie per Sharkevych e 
Giacubbo
Inna Sharkevych conquista l'oro nel Tris e l'argento a squadre; Domenico 
Giacubbo sale sul podio nel Doppio e nel Tris. L'Italia chiude con 7 medaglie
Genova, luglio 2026
Dal 29 giugno al 12 luglio San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ha 
ospitato la 13ª edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi — la principale 
manifestazione continentale dedicata alla disciplina, che si svolge ogni quattro anni. 
Quasi cento atlete e atleti provenienti da 18 Paesi si sono sfidati in due settimane di 
gare individuali e a squadre, sia in campo maschile che femminile. L'evento è stato 
organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia su mandato dell'EDSO — European 
Deaf Sport Organization — con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico.
In questo contesto di altissimo livello, la Liguria ha fatto sentire la propria voce con 
forza. Inna Sharkevych e Domenico Giacubbo, entrambi genovesi, hanno 
conquistato complessivamente quattro medaglie, portando a casa un bottino di 
grande prestigio internazionale.
Sharkevych ha dominato nella specialità del Tris, vincendo la medaglia d'oro, e ha 
contribuito al secondo posto della squadra femminile, che si è aggiudicata l'argento 
nella gara a Team. Giacubbo ha invece brillato nel Doppio, chiudendo con l'argento, 
e ha completato il suo Europeo con il bronzo nel Tris.
Un risultato che si inserisce in una prova complessivamente positiva per la 
Nazionale italiana, che ha chiuso la competizione con 7 medaglie in diverse 
discipli

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