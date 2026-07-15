Golf paralimpico, la Liguria ospita l'Europeo a squadre: al Sant'Anna tre giorni di grande sport

Dal 16 al 18 luglio il Golf Club Genova – Sant'Anna ospiterà l'European Team Championship for Golfers with Disability, il Campionato Europeo a Squadre per golfisti con disabilità promosso dalla European Golf Association (EGA) e dalla European Disabled Golf Association (EDGA), con l'organizzazione della Federazione Italiana Golf e del circolo ligure.

Roberto Damonte, presidente del Golf Club Genova Sant'Anna e delegato regionale della FIG Liguria, ha sottolineato il valore storico della manifestazione: «Ospitare un Campionato Europeo a squadre di golf paralimpico in Liguria è un evento unico che entrerà nella storia. L'evento rientra nel progetto "Golf oltre ogni barriera", il programma di sviluppo del golf paralimpico che la FIG Liguria sta portando avanti sui campi della regione. Per il Golf Club Sant'Anna è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Da domani arriveranno squadre da tutta Europa e avremo gli occhi del mondo puntati sulla Liguria e sull'Italia».

Damonte ha inoltre rivolto un invito al pubblico: «L'ingresso è gratuito e sono stati predisposti percorsi dedicati agli spettatori. Invitiamo tutti i cittadini liguri e genovesi a venire a sostenere gli atleti e a vivere tre giornate di grande sport e inclusione».

Nel Campionato Europeo saranno otto le nazionali in gara: Italia, Francia (campione in carica), Inghilterra, Irlanda, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia. Parallelamente si disputerà anche la Nation's Cup, nella quale l'Italia, detentrice del titolo conquistato nel 2024, schiererà due squadre per affrontare Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda.

Il torneo si giocherà sulla distanza di 54 buche, con 18 buche al giorno dal 16 al 18 luglio. La formula prevede Greensome nella prima giornata, Foursome nella seconda e nuovamente Greensome nell'ultima. Ogni nazionale sarà composta da quattro atleti in rappresentanza delle diverse categorie di disabilità previste dal regolamento EDGA, con almeno un uomo e una donna.

Gli azzurri dell'European Team Championship saranno Matteo Faccioni, Valentino Dall'Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa. Nella Nation's Cup il Team Italia 1 sarà formato da Riccardo Bianciardi, Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi, mentre il Team Italia 2 schiererà Alessandra Donati, Cristiano Berlanda, Jacopo Luce e John Rosanova.

Cristiano Berlanda, atleta della Nazionale Italiana di golf paralimpico e testimonial del progetto "Golf oltre ogni barriera", ha raccontato l'emozione della vigilia: «Siamo pronti e carichissimi. È più di un anno che lavoriamo per questo obiettivo. Giochiamo abitualmente competizioni internazionali in Europa e negli Stati Uniti e arriviamo da importanti risultati, come la vittoria della Phoenix Cup. Invito tutti a venire a fare il tifo per il Team Azzurro: vedere giocare atleti con disabilità in uno sport come il golf regala emozioni davvero straordinarie».

Berlanda ha poi evidenziato il valore del gioco di squadra: «Il golf è uno sport individuale, ma in queste competizioni emerge uno straordinario spirito di gruppo. C'è il pre-gara, il durante e il dopo, e tutto questo rende il Campionato Europeo un'esperienza unica sia dal punto di vista sportivo sia umano».

Rivolgendosi a chi vorrebbe avvicinarsi a questa disciplina, il campione azzurro ha aggiunto: «Il golf permette di giocare insieme, senza barriere, tra persone con e senza disabilità. È uno degli sport più inclusivi che esistano, perché ciò che conta davvero è il valore sportivo dell'atleta».

Il presidente del CIP Liguria, Dario Della Gatta, ha evidenziato il significato dell'iniziativa per il movimento paralimpico: «Sentire l'entusiasmo di Cristiano è un messaggio per l'anima paralimpica. La Liguria è ormai una terra paralimpica e ospitare un evento di questo livello conferma il percorso di crescita che il nostro territorio sta vivendo. Organizzare una manifestazione di questo tipo è estremamente complesso, ma rappresenta un'opportunità straordinaria per promuovere lo sport e moltiplicare il numero degli atleti».

Della Gatta ha inoltre ricordato uno degli appuntamenti più significativi del programma: la tavola rotonda "Lo Sport Paralimpico: Storia e Storie che migliorano la Società", in programma venerdì 17 luglio alle ore 17.30 al Golf Club Genova – Sant'Anna. L'incontro, moderato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Claudio Arrigoni, vedrà la partecipazione di autorità, atleti e addetti ai lavori per approfondire il valore sociale e culturale dello sport paralimpico.

La manifestazione sarà arricchita anche da due Open Day dedicati alle persone con disabilità, previsti il 15 e il 18 luglio dalle 14.30 alle 16.30. I maestri del circolo accompagneranno i partecipanti alla scoperta del golf, promuovendone l'accessibilità e la capacità di abbattere ogni barriera.

Il Golf Club Genova – Sant'Anna, con i suoi percorsi Mare e Monti immersi nella Riviera di Ponente, sarà così il palcoscenico di una delle competizioni più prestigiose del panorama golfistico paralimpico internazionale, confermando la Liguria come punto di riferimento per lo sport inclusivo e offrendo al pubblico tre giornate di grande spettacolo sportivo a ingresso gratuito.

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