Golf paralimpico, Italia protagonista agli Europei a squadre di Cogoleto: a Telenord il punto sull'evento

Il golf italiano paralimpico e il prestigio di una manifestazione internazionale ospitata in Liguria sono stati al centro dell'intervento dedicato agli Europei a squadre per disabili di golf, disputati a Cogoleto.





A raccontare l'importanza dell'appuntamento a "Liguria Live" su Telenord sono stati Alessandra Donati, golfista del Team Italia, Stefano Frigeri, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Golf, e Dario Della Gatta, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico.





Nel corso del confronto sono stati approfonditi i risultati e le emozioni della competizione, il valore dello sport paralimpico come strumento di inclusione e crescita personale e il ruolo sempre più importante del golf per atleti con disabilità.





L'evento di Cogoleto ha rappresentato anche una vetrina per il movimento italiano, impegnato a promuovere una disciplina capace di unire agonismo, tecnica e partecipazione, valorizzando il talento degli atleti e il lavoro delle federazioni e delle società sportive.





Un appuntamento che ha messo in luce il percorso di sviluppo del golf paralimpico e il ruolo della Liguria nell'organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale.

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