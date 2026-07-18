Campionato europeo per golfisti con disabilità, doppio successo inglese

Al Golf Club Genova – Sant’Anna di Cogoleto (GE) l’Inghilterra ha conquistato il titolo nell’European Team Championship for golfers with disability e nella Nation’s Cup for golfers with disability. Le formazioni inglesi conquistano il trofeo per la prima volta nella storia dei due tornei e riscattano il doppio secondo posto dell’edizione 2024, precedendo l’Olanda nel campionato europeo e l’Irlanda nella Nation’s Cup. L’Italia sale sul podio nella Nation’s Cup, con il terzo posto del Team Italy 1, mentre il Team Italy 2 chiude in quarta posizione. Nell’European Team Championship il quartetto azzurro si posiziona al quarto posto alle spalle della Francia.





L'evento - nella cui giornata conclusiva è intervenuta Simona Ferro, Vicepresidente della Regione Liguria - organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Golf Club Genova – Sant’Anna, l’EGA (European Golf Association) e con l'EDGA (European Disabled Golf Association), ha visto competere otto squadre nel campionato europeo e sei (con l’Italia che schiera due compagini) nella Nation’s Cup.





Campionato europeo: primo successo dell’Inghilterra – Dopo il secondo posto nel 2024, l’Inghilterra, con 447 (145 155 147, +21) colpi, conquista il titolo nell’European Team Championship for golfers with disability, lasciando alle spalle l’Olanda, seconda con 451 (+25) e la Francia, terza con 461 (+35). Il Team Italia - formato da Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa, con Stefano Bertola Team Advisor – chiude al quarto posto, con 479 (154 159 166, +53). Quinta posizione per la Svezia (484, +58), sesto posto per la Norvegia (492, +66), settimo posto per la Germania (507, +81) e ottava posizione per l’Irlanda (508, +82).





Nella Nation’s Cup l’Inghilterra beffa l’Irlanda. Italia 1 chiude terza – L’Inghilterra (Aimi Bullock, John Eakin, Ken Powell e Andrew Gardiner) vince, con 232 punti (75 74 83, +16p) la Nation’s Cup, beffando l’Irlanda, che chiude con gli stessi punti complessivi, ma con un punto in meno nello score del terzo giro. Per gli inglesi è il primo successo nella Nation’s Cup dopo tre secondi posti consecutivi. Il Team Italia 1 (campione uscente) - formato da: Riccardo Bianciardi (Capitano), Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi, con Barbara Borin Team Advisor – chiude in terza posizione con 230 (83 66 81, +14), dopo aver terminato il primo round in testa e il giro seguente in seconda posizione. Quarto posto, con 202 (73 66 63, -14) per il Team Italia 2, composto da: Cristiano Berlanda (Capitano), Alessandra Donati, Jacopo Luce e John Rosanova, con Denise Barbiero Team Advisor. Quinta posizione, con 195 (71 54 70, -21) per la Repubblica Ceca e sesto posto, con 182 (55 57 70, -34), per il Belgio.





La cerimonia di premiazione – Tra gli applausi e l’entusiasmo di tutti gli atleti, la cerimonia di chiusura dell’evento, con la consegna dei premi, ha visto la partecipazione di: Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Roberto Damonte, Presidente del Golf Club Genova – Sant’Anna; Paolo Bruzzone, Sindaco di Cogoleto e Joaquìn Castillo, Presidente dell’European Golf Association. Per il Comitato Italiano Paralimpico Liguria, presente il vicepresidente Claudio Puppo.





Al Golf Club Genova Sant’Anna l’inclusione va in buca con l’Open Day per persone con disabilità – Durante il giro conclusivo del torneo, il Golf Club Genova - Sant’Anna, con il supporto tecnico dei maestri, ha accolto oltre 30 persone con disabilità che hanno provato per la prima volta il golf grazie alla seconda giornata di Open Day organizzata dal circolo di Cogoleto. Un’iniziativa che ha rafforzato il messaggio di uno sport altamente inclusivo e accessibile.





I partner – L’European Team Championship for golfers with disability ha avuto il supporto dei Partner istituzionali: Ministro per lo Sport e i Giovani; Regione Liguria, Ente Promotore Assessorato allo Sport; Comitato Italiano Paralimpico Regione Liguria; Fondazione Carige. Patrocinio: Città Metropolitana di Genova. E il supporto degli Sponsor: BPER| Banca Private Cesare Ponti (Banca Ufficiale FIG); Unipol (Official Sponsor); Kia, (Official Automotive Partner del Settore Paralimpico FIG) e Iren.





Nella foto: il Team Italia.





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